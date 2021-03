4 mar 2021 12:10

FLASH! – SOLIDARIETA' A RENZI? SI', MA NON TROPPO. ZINGARETTI, ORLANDO, DI MAIO, FICO, FRATOIANNI SOLIDARIZZANO COL LEADER IV PER I BOSSOLI RICEVUTI MA SOLO SULLE AGENZIE DI STAMPA: NESSUN MESSAGGIO PUBBLICATO SU TWITTER O SUI SOCIAL. PAURA DEI LEONI DA TASTIERA? IN CONTROTENDENZA GIORGIA MELONI, L'UNICA A CINGUETTARE LA SOLIDARIETA'...