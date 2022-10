6 ott 2022 17:40

FLASH! – TRAVAGLIO PRENDE PER IL CULO “UOLTER” VELTRONI, CHE DÀ CONSIGLI NON RICHIESTI AL PD SU COME USCIRE DALLA CRISI IN CUI È PRECIPITATO PER AVER SEGUITO (ANCHE) I SUOI CONSIGLI: “’TORNIAMO ALLE RADICI: NEL 2007 CERCAMMO DI DIRE CHE IL PD NON ERA L'ALFA PRIVATIVO’. ALLE CATENE DI MONTAGGIO E NEI MERCATI RIONALI NON SI PARLAVA CHE DELL'ALFA PRIVATIVO E PURTROPPO LA GENTE LO SCAMBIÒ PER IL PD E CORSE A VOTARE B., POI LEGA, POI 5STELLE, POI MELONI…”