NANCY PELOSI ROBERTO D ANTONIO REGALO DI NANCY PELOSI 9
FLASH! - QUESTA MATTINA, PRIMA DI RECARSI IN UDIENZA DAL PAPA, NANCY PELOSI, SPEAKER DEMOCRAT DEL CONGRESSO USA, HA FATTO TAPPA DA ROBERTINO D'ANTONIO, IL "TAGLIATESTE" DELLE DIVE DE' NOANTRI, PER UNA "PIEGA" E UNA PETTINATA - GRAN SCHIERAMENTO DI 007, FUORI E DENTRO IL LOCALE, CON SCAMBIO DI REGALI FINALE: NANCY DONA UN PIATTO D'ARGENTO MENTRE UN EMOZIONATISSIMO D'ANTONIO LE FA OMAGGIO DI UNA SCIARPA IN SETA...-
LA LOZZI FA I BOZZI ALLA RAGGI! L’EX GRILLINA MONICA LOZZI CHE HA LASCIATO IL MOVIMENTO IN APERTA POLEMICA CON L’EX SINDACA PUNGE VIRGY: "A ENRICO MICHETTI E A GUALTIERI HAI RIFERITO PURE CHE IL 5 OTTOBRE, ALL'INDOMANI DELLE ELEZIONI, SENZA PASSARE PER IL CONSIGLIO, HAI NOMINATO COME PRESIDENTE DELL'IPA IL BRACCIO DESTRO DI LANZALONE, VERO?"
CHI DICE DI DONNA, DICE DANNO PER (CONTE) - LA CORDATA DI DONNA PROVÒ A SALVARE IL GOVERNO PRESIEDUTO DA GIUSEPPI. L’ENTOURAGE DI LORENZO CESA DENUNCIA “UNA INSOSTENIBILE PRESSIONE” NEI GIORNI CALDI DELLA CRISI. IL NOME DI DI DONNA È INDISSOLUBILMENTE LEGATO A QUELLE TELEFONATE CONCITATE. E SPUNTA L’OMBRA DELLA MASSONERIA… – IL LEGAME DI DONNA-ALPA, IL GIURISTA MENTORE DELL’EX PREMIER CHE PUR AVENDO LO STUDIO NELLO STESSO PALAZZO, NEGA RAPPORTI PROFESSIONALI CON IL SODALE DI CONTE: "CIASCUNO HA I SUOI CLIENTI"
MICHETTI, CHI? QUELLO CHE DICEVA CHE LA SHOAH È COSÌ RICORDATA RISPETTO ALLE ALTRE TRAGEDIE “PER LE BANCHE E LE LOBBY” – "IL MANIFESTO" SGANCIA LA BOMBA SUL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA AL CAMPIDOGLIO RIPESCANDO UN PEZZO SUL SITO DI “RADIO RADIO” IN CUI MICHETTI SCRIVEVA: “PERCHÉ LA STESSA PIETÀ NON VIENE RIVOLTA ALLE VITTIME DELLE FOIBE?”. L'ATTACCO ALLA COMMISSIONE SEGRE: “PER CONTRASTARE EVENTUALI FENOMENI DI RAZZISMO BASTANO I RIMEDI ORDINARI”
IL CENTRODESTRA SI SPACCA ANCHE SULL'EUROPA: ALLA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA BERLUSCONI E DRAGHI FA DA CONTRALTARE L’OSTILITA’ DELLA MELONI E DI PARTE DELLA LEGA VERSO L’UE DOPO LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE POLACCA CONTRO IL PRIMATO DELLE LEGGI EUROPEE - A PROPOSITO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVI MURI, DITE A SALVINI CHE È VERO CHE SULL'IMMIGRAZIONE L'ITALIA È STATA SPESSO LASCIATA SOLA. MA TRA I PIÙ IMPEGNATI A ISOLARLA SONO STATI PROPRIO I SOVRANISTI DELL'EST…
“MICHETTI HA DATO FORFAIT ANCHE IERI? SI VEDE CHE HA LASCIATO LA BIGA IN SECONDA FILA!” – LA FULMINANTE BATTUTA DI CALENDA SUL RADIO-TRIBUNO CHE HA DATO L’ENNESIMA BUCA A UN FACCIA A FACCIA CON GUALTIERI. STAVOLTA IL CONFRONTO ERA SU GIUBILEO, EXPO, RECOVERY E SOLDI PER LA CAPITALE – E’ STATA CONTATTATA ANCHE LA MELONI, CHE AVREBBE DETTO DI ESSERSI STUFATA DI FARE LA SEGRETERIA DI MICHETTI. IL VERO PROBLEMA PER IL CANDIDATO DI CENTRODESTRA SAREBBE STATO…