9 ott 2021 13:48

FLASH! - QUESTA MATTINA, PRIMA DI RECARSI IN UDIENZA DAL PAPA, NANCY PELOSI, SPEAKER DEMOCRAT DEL CONGRESSO USA, HA FATTO TAPPA DA ROBERTINO D'ANTONIO, IL "TAGLIATESTE" DELLE DIVE DE' NOANTRI, PER UNA "PIEGA" E UNA PETTINATA - GRAN SCHIERAMENTO DI 007, FUORI E DENTRO IL LOCALE, CON SCAMBIO DI REGALI FINALE: NANCY DONA UN PIATTO D'ARGENTO MENTRE UN EMOZIONATISSIMO D'ANTONIO LE FA OMAGGIO DI UNA SCIARPA IN SETA...