FLASH! - QUESTA MATTINA, PRIMA DI RECARSI IN UDIENZA DAL PAPA, NANCY PELOSI, SPEAKER DEMOCRAT DEL CONGRESSO USA, HA FATTO TAPPA DA ROBERTINO D'ANTONIO, IL "TAGLIATESTE" DELLE DIVE DE' NOANTRI, PER UNA "PIEGA" E UNA PETTINATA - GRAN SCHIERAMENTO DI 007, FUORI E DENTRO IL LOCALE, CON SCAMBIO DI REGALI FINALE: NANCY DONA UN PIATTO D'ARGENTO MENTRE UN EMOZIONATISSIMO D'ANTONIO LE FA OMAGGIO DI UNA SCIARPA IN SETA...

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NANCY PELOSI ROBERTO D ANTONIO NANCY PELOSI ROBERTO D ANTONIO REGALO DI NANCY PELOSI 9 REGALO DI NANCY PELOSI 9

 

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politica

CHI DICE DI DONNA, DICE DANNO PER (CONTE) - LA CORDATA DI DONNA PROVÒ A SALVARE IL GOVERNO PRESIEDUTO DA GIUSEPPI. L’ENTOURAGE DI LORENZO CESA DENUNCIA “UNA INSOSTENIBILE PRESSIONE” NEI GIORNI CALDI DELLA CRISI. IL NOME DI DI DONNA È INDISSOLUBILMENTE LEGATO A QUELLE TELEFONATE CONCITATE. E SPUNTA L’OMBRA DELLA MASSONERIA… – IL LEGAME DI DONNA-ALPA, IL GIURISTA MENTORE DELL’EX PREMIER CHE PUR AVENDO LO STUDIO NELLO STESSO PALAZZO, NEGA RAPPORTI PROFESSIONALI CON IL SODALE DI CONTE: "CIASCUNO HA I SUOI CLIENTI"

IL CENTRODESTRA SI SPACCA ANCHE SULL'EUROPA: ALLA CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA BERLUSCONI E DRAGHI FA DA CONTRALTARE L’OSTILITA’ DELLA MELONI E DI PARTE DELLA LEGA VERSO L’UE DOPO LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE POLACCA CONTRO IL PRIMATO DELLE LEGGI EUROPEE - A PROPOSITO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVI MURI, DITE A SALVINI CHE È VERO CHE SULL'IMMIGRAZIONE L'ITALIA È STATA SPESSO LASCIATA SOLA. MA TRA I PIÙ IMPEGNATI A ISOLARLA SONO STATI PROPRIO I SOVRANISTI DELL'EST…