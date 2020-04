20 apr 2020 13:34

FLASH! IN QUESTO MOMENTO SI STANNO SCANNANDO SULLE LISTE DELLE PARTECIPATE STATALI. MA NON SOLO SUI VERTICI, SUI MEMBRI DEL CDA: GUALTIERI, PUR ESSENDO DEL PD, VUOLE METTERE IN CIASCUN CONSIGLIO UNA PERSONA IN QUOTA ''MEF''. E IL PD NON INTENDE RINUNCIARE AI PROPRI NOMI. AGGIUNGI I CANDIDATI DI CONTE, QUELLI A 5 STELLE E QUELLI DI RENZI E OTTIENI UN BEL CASINO. MATTEUCCIO CERCA SPAZIO: OLTRE A ERNESTO CARBONE VUOLE INFILARE FEDERICA GUIDI IN QUALCHE CONSIGLIO. MA...