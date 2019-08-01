politica

COSTA FATTO A MAGLIE – IL MINISTRO DELL’AMBIENTE FINORA SI ERA NASCOSTO NEL VOLEMOSE BENE, ORA INVECE, VUOI CHE D'ESTATE I RIFIUTI PUZZANO, VUOI CHE ANCHE LUI È USCITO ALLO SCOPERTO CON CRITICHE E POLEMICHE, È DIVENTATO TALEBANO. SÌ, MA SOLO QUANDO NON RIGUARDA IL CIRCOLETTO DI AMICI – DICE DI NO A TUTTO, MA SE METTI LE MUTANDE AL MONDO, DEVI ESSERE AL DI SOPRA DI OGNI MINIMO SOSPETTO. LUI INVECE… – L’ALLOGGIO A ROMA DI CUI SI PARLA MOLTO AL MINISTERO, I VIAGGI ALL’ESTERO E IL DOSSIER UNESCO…