DITE AI PARLAMENTARI DI TORNARE DALLE VACANZE: LA CRISI DI GOVERNO È APERTA! – SALVINI: “ANDIAMO IN PARLAMENTO SUBITO, NON C’È PIÙ UNA MAGGIORANZA. NON VOGLIAMO POLTRONE O RIMPASTI. DOPO QUESTO GOVERNO CI SONO SOLO LE ELEZIONI. I PARLAMENTARI POSSONO TORNARE A LAVORARE LA PROSSIMA SETTIMANA” – LE CAMERE POTREBBERO ESSERE CONVOCATE O SUBITO PRIMA O SUBITO DOPO FERRAGOSTO PER UN VOTO DI FIDUCIA…