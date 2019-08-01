FLASH! - "CALCIOMERCATO: DI MAIO VERSO IL RITORNO AL SAN PAOLO" (SPINOZA.IT)-
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DITE AI PARLAMENTARI DI TORNARE DALLE VACANZE: LA CRISI DI GOVERNO È APERTA! – SALVINI: “ANDIAMO IN PARLAMENTO SUBITO, NON C’È PIÙ UNA MAGGIORANZA. NON VOGLIAMO POLTRONE O RIMPASTI. DOPO QUESTO GOVERNO CI SONO SOLO LE ELEZIONI. I PARLAMENTARI POSSONO TORNARE A LAVORARE LA PROSSIMA SETTIMANA” – LE CAMERE POTREBBERO ESSERE CONVOCATE O SUBITO PRIMA O SUBITO DOPO FERRAGOSTO PER UN VOTO DI FIDUCIA…
FLASH! – LUIGI DI MAIO ALL'USCITA DI PALAZZO CHIGI: "GIORNATA DIFFICILE, STIAMO LAVORANDO PER IL PAESE, SONO TRANQUILLO. LA PARLAMENTARIZZAZIONE DELLA CRISI? NON RAGIONO CON I SE. CI SONO DEI COLLOQUI IN CORSO..." - CHE SUCCEDE ADESSO? SALVINI GLI HA PROMESSO CHE LO TERRÀ ANCORA UN PO' A SCALDARE LA SEDIA? CHE SI SONO DETTI IL LEADER DELLA LEGA E IL PREMIER NEL COLLOQUIO DI OGGI POMERIGGIO, DURATO PIÙ DI UN'ORA?
‘’SIAMO ALL'ULTIMA CHIAMATA PRIMA DELLA GUERRA CIVILE NAZIONALSOVRANISTA’’- RINO FORMICA BUM! BUM!: ‘’SIAMO ALLA DECOMPOSIZIONE ISTITUZIONALE DEL PAESE: NON C'È UN GOVERNO, NON CI SONO I PARTITI NÉ I SINDACATI - SALVINI È SOLO UN SERVO ASSATANATO DI POTERE, CRESCE PERCHÉ NON C'È UN'ALTERNATIVA. SI STA CREANDO IL CLIMA DEGLI ANNI 30 INTORNO A MUSSOLINI - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEVE RIVOLGERSI AL PARLAMENTO’’
CI RISIAMO! LO SPREAD VOLA A 210 PUNTI BASE PER LE TENSIONI AL GOVERNO – LA POTENZIALE ROTTURA DELL’ESECUTIVO GIALLOVERDE INIZIA AD AVERE UN IMPATTO SUL RENDIMENTO DEI BTP: QUELLO DECENNALE È TORNATO SOPRA L’1,5% - TANTO PER GRADIRE, DOMANI ARRIVA PURE LA DECISIONE DI FITCH SUL RATING ITALIANO...
COSTA FATTO A MAGLIE – IL MINISTRO DELL’AMBIENTE FINORA SI ERA NASCOSTO NEL VOLEMOSE BENE, ORA INVECE, VUOI CHE D'ESTATE I RIFIUTI PUZZANO, VUOI CHE ANCHE LUI È USCITO ALLO SCOPERTO CON CRITICHE E POLEMICHE, È DIVENTATO TALEBANO. SÌ, MA SOLO QUANDO NON RIGUARDA IL CIRCOLETTO DI AMICI – DICE DI NO A TUTTO, MA SE METTI LE MUTANDE AL MONDO, DEVI ESSERE AL DI SOPRA DI OGNI MINIMO SOSPETTO. LUI INVECE… – L’ALLOGGIO A ROMA DI CUI SI PARLA MOLTO AL MINISTERO, I VIAGGI ALL’ESTERO E IL DOSSIER UNESCO…