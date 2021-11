RENZI VS CONTE, NUOVO ROUND - MATTEUCCIO SFIDA PEPPINIELLO APPULO: “HA PREPARATO PER ME 13 DOMANDE: SARÒ FELICE DI RISPONDERGLI IN UN CONFRONTO IN DIRETTA TV. ASPETTO LA SUA PROPOSTA DI DATA E NEL FRATTEMPO PREPARO LE 13 DOMANDE PER LUI, DALLE MASCHERINE AL VENEZUELA. SONO CERTO CHE NON SCAPPERÀ DAL CONFRONTO DEMOCRATICO. VERO?” – CHI HA SPIFFERATO LA NOTIZIA AL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO? PARE SIA STATO UN DEPUTATO GRILLINO...