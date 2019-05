AGGIUNGI UN DEM A TAVOLA – ANCHE IL SINDACO DI NEW YORK BILL DE BLASIO SCENDE IN CAMPO PER LE PRIMARIE DEMOCRATICHE IN VISTA DELLE PRESIDENZIALI DEL 2020, AL GRIDO DI “CI SONO UN SACCO DI SOLDI IN QUESTA NAZIONE. MA SONO NELLE MANI SBAGLIATE” – TRUMP SUBITO LO SFOTTE: “LA CANDIDATURA E' UNA BARZELLETTA. SE VI PIACCIONO TASSE PIÙ ALTE E CRIMINALITÀ È IL VOSTRO UOMO. NEW YORK LO ODIA” – CON IL GOVERNATORE DEL MONTANA STEVE BULLOCK SIAMO A 23 CANDIDATI. SE ABBIAMO TENUTO BENE IL CONTO… – VIDEO