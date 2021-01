“LA POLVERINI TENDE LA MANO A CONTE. MA IL BRACCIO ERA GIÀ TESO PURE PRIMA” - TUTTI I TWEET SU RENATONA, COMPRESO IL SUO CONTRO DAGOSPIA: "RINGRAZIO PER LA SOLIDARIETÀ RISPETTO AL FANGO CHE STA SPARGENDO SULLA MIA PERSONA" - V.FELTRI: “FANTASTICA. DALLA CAMICIA NERA ALLE MUTANDE ROSSE PER PARARSI I GLUTEI” - CROSETTO: “SE LE RAGIONI SONO SENTIMENTALI NON POSSO CHE TACERE: HO FATTO TANTE E TALI CAZZATE NELLA VITA, PER AMORE, CHE NON POSSO PERMETTERMI DI CRITICARE NESSUNO…”