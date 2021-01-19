FLASH! E’ IL PARLAMENTO O L’ASILO MARIUCCIA? DOPO I BARBAPAPA’ DELLA MELONI, IL LEGHISTA CENTINAIO PARAGONA CONTE A UN OMINO PLAYMOBIL E TIRA FUORI IL PUPAZZETTO. POI METTE IL CARICO E ASSIMILA IL PREMIER AL NOTO TRASFORMISTA ARTURO BRACHETTI – SACCONE (UDC) REPLICA A MENTANA CHE AVEVA DETTO IL PAESE PENDE DALLE LABBRA DI CESA: “CE NE FOSSERO DI DEMOCRATICI CRISTIANI IN GIRO”. NON PUO’ MANCARE LA CITAZIONE MUSICALE CON IL CANTO DEGREGORIANO “VIVA L’ITALIA”

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gian marco centinaio matteo salvini gian marco centinaio matteo salvini SACCONE SACCONE gian marco centinaio con il playmobil al senato gian marco centinaio con il playmobil al senato

 

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politica

“LA POLVERINI TENDE LA MANO A CONTE. MA IL BRACCIO ERA GIÀ TESO PURE PRIMA” - TUTTI I TWEET SU RENATONA, COMPRESO IL SUO CONTRO DAGOSPIA: "RINGRAZIO PER LA SOLIDARIETÀ RISPETTO AL FANGO CHE STA SPARGENDO SULLA MIA PERSONA" - V.FELTRI: “FANTASTICA. DALLA CAMICIA NERA ALLE MUTANDE ROSSE PER PARARSI I GLUTEI” - CROSETTO: “SE LE RAGIONI SONO SENTIMENTALI NON POSSO CHE TACERE: HO FATTO TANTE E TALI CAZZATE NELLA VITA, PER AMORE, CHE NON POSSO PERMETTERMI DI CRITICARE NESSUNO…”