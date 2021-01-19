gian marco centinaio matteo salvini SACCONE gian marco centinaio con il playmobil al senato
FLASH! E’ IL PARLAMENTO O L’ASILO MARIUCCIA? DOPO I BARBAPAPA’ DELLA MELONI, IL LEGHISTA CENTINAIO PARAGONA CONTE A UN OMINO PLAYMOBIL E TIRA FUORI IL PUPAZZETTO. POI METTE IL CARICO E ASSIMILA IL PREMIER AL NOTO TRASFORMISTA ARTURO BRACHETTI – SACCONE (UDC) REPLICA A MENTANA CHE AVEVA DETTO IL PAESE PENDE DALLE LABBRA DI CESA: “CE NE FOSSERO DI DEMOCRATICI CRISTIANI IN GIRO”. NON PUO’ MANCARE LA CITAZIONE MUSICALE CON IL CANTO DEGREGORIANO “VIVA L’ITALIA”-
“LA POLVERINI TENDE LA MANO A CONTE. MA IL BRACCIO ERA GIÀ TESO PURE PRIMA” - TUTTI I TWEET SU RENATONA, COMPRESO IL SUO CONTRO DAGOSPIA: "RINGRAZIO PER LA SOLIDARIETÀ RISPETTO AL FANGO CHE STA SPARGENDO SULLA MIA PERSONA" - V.FELTRI: “FANTASTICA. DALLA CAMICIA NERA ALLE MUTANDE ROSSE PER PARARSI I GLUTEI” - CROSETTO: “SE LE RAGIONI SONO SENTIMENTALI NON POSSO CHE TACERE: HO FATTO TANTE E TALI CAZZATE NELLA VITA, PER AMORE, CHE NON POSSO PERMETTERMI DI CRITICARE NESSUNO…”
SEGRE E SEGRETI – SGARBI CRITICA LA SCELTA DELLA SENATRICE DI VOTARE LA FIDUCIA AL GOVERNO: “DA UN SENATORE A VITA CI SI ASPETTEREBBE L’ASTENSIONE” - IL PARLAMENTARE RICORDA POI L’IMPEGNO DEL MARITO, ALFREDO BELLI PACI, NEL MSI. “HA MAI MANIFESTATO, LA SEGRE, LA SUA INDIGNAZIONE CIVILE PER LA CANDIDATURA DEL MARITO, ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 1979, NEL MOVIMENTO SOCIALE?”
TRANS-AMERICA! - BIDEN SCEGLIE RACHEL LEVINE COME SOTTOSEGRETARIA ALLA SANITÀ: SARA LA PRIMA TRANSGENDER AD AVERE UN INCARICO FEDERALE - TRUMP DOMANI FUGGIRÀ A MAR-A-LAGO E NON INCONTRERÀ IL SUO SUCCESSORE, CHE SARÀ ACCOLTO ALLA CASA BIANCA DAL CAPO MAGGIORDOMO TIMOTHY HARLETH
SONO SEI DOSI, CHE FACCIO LASCIO? I CONTRATTI FIRMATI DALL'UE SI SONO TRASFORMATI IN UNA FREGATURA QUANDO PFIZER HA STABILITO UFFICIALMENTE CHE OGNI FIALA CONTIENE UNA UNITÀ DI VACCINO IN PIÙ - UN PASTICCIO POLITICO PIÙ CHE TECNICO, DI CUI È COMPLICE ANCHE L'ITALIA CON LA SUA GARA TRA REGIONI A CHI INOCULAVA DI PIÙ - ARCURI MINACCIA LE VIE LEGALI, MA BIONTECH IN GERMANIA È PRONTA AD AUMENTARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA...