NO SCUOLA, NO REDDITO – IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, GIUSEPPE VALDITARA: “STOP AL SUSSIDIO PER CHI NON ASSOLVE L’OBBLIGO SCOLASTICO”. MA PERCHÉ, LO PRENDONO? EBBENE SÌ: SECONDO UN’INDAGINE DEL DICASTERO, INFATTI, 12MILA PERSONE INCASSANO IL REDDITO DI CITTADINANZA NONOSTANTE ABBIANO INTERROTTO GLI STUDI ILLEGALMENTE. COME FANNO? E COME MAI LO STATO NON RIESCE A CONTROLLARE CHI SONO I BENEFICIARI, PRIMA DI APPROVARE LE RICHIESTE?