“LA PANDEMIA SERVE A DISTRUGGERE L'ECONOMIA, A TRIESTE È MORTA LA DEMOCRAZIA” - CI SIAMO GIOCATI DEFINITIVAMENTE CARLO FRECCERO CHE INSISTE NELLA SUA BATTAGLIA CONTRO IL GREEN PASS CON TENDENZE COMPLOTTARE: “È IN ATTO UN GRANDE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL MONDO. LE ÉLITE POSSIEDONO I MEDIA, NON POSSONO DIRE LA VERITÀ. POCHI SANNO CHE NEL SETTEMBRE 2019 LA FINANZA MONDIALE ERA IN PROCINTO DI IMPLODERE. I MILLENNIALS SONO NATI E CRESCIUTI IN UN GRANDE TRUMAN SHOW”