orientamenti di voto swg 18 ottobre letta meloni salvini
FLASH! SOGNO O SONDAGGIO? AVVISATE LETTA: A LIVELLO NAZIONALE LA MUSICA CAMBIA. GLI ORIENTAMENTI DI VOTO DI SWG DANNO FRATELLI D’ITALIA SEMPRE PRIMO PARTITO (AL 21,1%) TALLONATO DALLA LEGA (19,4%) - IL PD E’ AL 19,2%, M5s AL 16,4. CALENDA SFIORA IL 4%-
FLASH! - LO SPIONE ENRICO TEDESCHI, CAPOGABINETTO DEL DIRETTORE DELL’AISE, GENERALE CARAVELLI, RIMASTO COINVOLTO NEL CASO DI LUCA DI DONNA, L’ULTIMO POLLARIANO CARO A GIANNI LETTA E D’ALEMA, ESCE DAI SERVIZI SEGRETI. PUR AVENDO SOLO 56 ANNI, GABRIELLI E BELLONI GLI HANNO FATTO FARE DOMANDA DI PENSIONE…
PRIMO RISULTATO DEL VOTO DELLE AMMINISTRATIVE? ADDIO AL VOTO POLITICO ANTICIPATO - ESCE RAFFORZATO LETTA MA SOPRATTUTTO IL GOVERNO: DRAGHI AL QUIRINALE APRIREBBE UNA CRISI POLITICA AL BUIO CHE NESSUNO, DALL’EUROPA ALL’ESTABLISHMENT ITALICO, VUOLE - L’ALTISSIMA ASTENSIONE DEVE ESSERE ADDEBITATA AL CENTRODESTRA CON I SUOI IMPRESENTABILI CANDIDATI E AL FATTO CHE GLI ELETTORI HANNO RITENUTO FALLIMENTARE, E ANCHE STUPIDA, SIA LA POLITICA DI OPPOSIZIONE AL GOVERNO DI FRATELLI D’ITALIA, SIA LA ‘’LEGA DI LOTTA E DI GOVERNO’’ PROPUGNATA DA SALVINI, A BASE DI NO VAX E NO GREEN PASS - A DAR MAN FORTE ALL’ASTENSIONE CI HA PENSATO ANCHE IL M5S: È BASTATO UN BAUBAU DELLA RAGGI E CONTE ANCORA UNA VOLTA HA DATO PROVA DELLA SUA PIPPAGGINE POLITICA
“OVVIAMENTE DOPO I BALLOTTAGGI...” - PERCHÉ LA NOTIZIA DELL’INDAGINE SU DOMENICO ARCURI ESCE SOLO ORA? MATTEO SALVINI SOSPETTA CHE I GIUDICI ABBIANO ASPETTATO APPOSITAMENTE PER NON “ROVINARE” IL BALLOTTAGGIO PER IL CENTROSINISTRA (A DIFFERENZA DEL CASO MORISI) - LA MELONI CI METTE IL CARICO: "CURIOSAMENTE LO APPRENDIAMO APPENA FINISCE LA CAMPAGNA ELETTORALE..."
“LA PANDEMIA SERVE A DISTRUGGERE L'ECONOMIA, A TRIESTE È MORTA LA DEMOCRAZIA” - CI SIAMO GIOCATI DEFINITIVAMENTE CARLO FRECCERO CHE INSISTE NELLA SUA BATTAGLIA CONTRO IL GREEN PASS CON TENDENZE COMPLOTTARE: “È IN ATTO UN GRANDE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL MONDO. LE ÉLITE POSSIEDONO I MEDIA, NON POSSONO DIRE LA VERITÀ. POCHI SANNO CHE NEL SETTEMBRE 2019 LA FINANZA MONDIALE ERA IN PROCINTO DI IMPLODERE. I MILLENNIALS SONO NATI E CRESCIUTI IN UN GRANDE TRUMAN SHOW”
FLASH! - FERMI TUTTI: ANCHE GIGGINO SFORNA IL SUO PRIMO LIBRO E LO FA CON MONDADORI. USCIRÀ IL 26 OTTOBRE E IL TITOLO SARÀ “UN AMORE CHIAMATO POLITICA”; IL SOTTOTITOLO, ELOQUENTE: “LA MIA STORIA E TUTTO QUELLO CHE ANCORA NON SAPETE” - SI PARLA DI UN TESTO ESPLOSIVO, DOVE UN DI MAIO DEL TUTTO INEDITO RACCONTA ANEDDOTI E RETROSCENA DEGLI ULTIMI TRE GOVERNI, TOGLIENDOSI PIÙ DI QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA. PREPARATE I POP CORN…