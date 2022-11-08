FLASH! SPADA-FORA DAL PALAZZO, ALLA COLOMBIA! SALTATA LA RIELEZIONE IN PARLAMENTO, L'EX MINISTRO VINCENZO SPADAFORA È PARTITO INSIEME A TERRE DES HOMMES ALLA VOLTA DEL SUD AMERICA, PER DIFENDERE I DIRITTI DEI BAMBINI MENO FORTUNATI. SU INSTAGRAM HA PUBBLICATO I PRIMI SCATTI DELLA MISSIONE. SEMPRE MEGLIO CHE REINVENTARSI LOBBISTA COME QUALCHE SUO EX AMICO DI PARTITO...-
DITE A CONTE CHE PER TRAVAGLIO IL DIVIETO DI SBARCO DEI MIGRANTI “È LEGITTIMO” – MENTRE PEPPINIELLO APPULO TUONA CONTRO “LA PROVE MUSCOLARI” DEL GOVERNO MELONI, “IL FATTO QUOTIDIANO“ APPOGGIA LA LINEA DURA DI PIANTEDOSI – E LO FA, CODICI E LEGGI ALLA MANO, SMONTANDO LE OBIEZIONI DELLE ONG – D’ALTRA PARTE LA LINEA È LA STESSA DEI DECRETI SICUREZZA FIRMATI DAL CAMALE-CONTE AI TEMPI DEL GOVERNO GIALLOVERDE…
UN SINDACATO SFONDATO SUL LAVORO – SECONDO IL SEGRETARIO DELLA CGIL, MAURIZIO LANDINI, “NON SI PUÒ OBBLIGARE CHI RICEVE IL REDDITO DI CITTADINANZA AD ACCETTARE LA PRIMA PROPOSTA DI LAVORO, SE NON È DIGNITOSA” – “LIBERO”: “QUANDO IL CONTRATTO È REGOLARE E LE LEGGI VENGONO RISPETTATE, E I CENTRI PER L'IMPIEGO SOLO QUESTO POSSONO OFFRIRE, TUTTE LE PROPOSTE SONO DIGNITOSE. O FORSE CI VUOLE DIRE LANDINI CHE ALCUNI IMPIEGHI SONO MENO DIGNITOSI DI ALTRI?” – “LA REALTÀ È CHE IL 57% DI CHI INCASSA OGNI MESE L'ASSEGNO NEANCHE SI È SFORZATO DI PASSARE AI CENTRI PER L’IMPIEGO”