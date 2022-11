8 nov 2022 15:16

FLASH! SPADA-FORA DAL PALAZZO, ALLA COLOMBIA! SALTATA LA RIELEZIONE IN PARLAMENTO, L'EX MINISTRO VINCENZO SPADAFORA È PARTITO INSIEME A TERRE DES HOMMES ALLA VOLTA DEL SUD AMERICA, PER DIFENDERE I DIRITTI DEI BAMBINI MENO FORTUNATI. SU INSTAGRAM HA PUBBLICATO I PRIMI SCATTI DELLA MISSIONE. SEMPRE MEGLIO CHE REINVENTARSI LOBBISTA COME QUALCHE SUO EX AMICO DI PARTITO...