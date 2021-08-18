FLASH! - SULL’AFGHANISTAN HANNO PARLATO, TWITTATO, POSTATO TUTTI I LEADER DEL MONDO E TUTTI I CAPI DI PARTITO IN ITALIA. SOLO UNO SI È DISTINTO PER NON AVER PRONUNCIATO NEPPURE UNA SILLABA: GIUSEPPE CONTE…-
PALAMARA RIMANE SOLO: IL CENTRODESTRA NON APPOGGIA LA CANDIDATURA DELL’EX MAGISTRATO AL COLLEGIO DI ROMA -PRIMAVALLE. “FORZA ITALIA” VUOLE RIPROPORRE PASQUALE CALZETTA, CHE NEL 2018 PERSE PER POCO PIÙ DI MILLE VOTI IL SEGGIO - I GRILLINI E IL PD NON HANNO ANCORA UN NOME, E LA FUGA IN AVANTI DELL’EX MINISTRO TRENTA PREOCCUPA CONTE…
SILENZIO, PARLA DRAGHI! - PER LA PRIMA VOLTA DALL’INSEDIAMENTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RILASCIA UN’INTERVISTA (AL TG1) PER INTERVENIRE SULLA CRISI IN AFGHANISTAN: “IL SACRIFICIO DEI 54 ITALIANI MORTI IN QUELLA TERRA NON È STATO VANO” – LA CHIAMATA CON ANGELA MERKEL: L’OBIETTIVO È ALLARGARE AL G20 IL PERIMETRO DEI PAESI COINVOLTI PER STABILIZZARE IL PAESE. L’EMERGENZA PROFUGHI? DEVE OCCUPARSENE L’UE: “LA COOPERAZIONE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIA” - VIDEO
CONTE NON È A MISURA DUOMO - MANCANO 17 GIORNI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARE LE LISTE E IL MOVIMENTO 5 STELLE BY “GIUSEPPI” NON HA ANCORA UN CANDIDATO A MILANO. BEPPE SALA NON SI È FATTO ABBINDOLARE DALLA LETTERA DI PEPPINIELLO AL “CORRIERE” E HA RIFIUTATO L’ALLEANZA AL PRIMO TURNO - LA BASE MILANESE HA INDICATO ELENA SIRONI, MA TRA I NOMI IN BALLO SPUNTA ANCHE LAYLA PAVONE, MANAGER E CONSIGLIERA D’AMMINISTRAZIONE DELLA SEIF (LA SOCIETÀ EDITRICE DEL “FATTO QUOTIDIANO”). MA È SEMPRE PIÙ PROBABILE CHE I GRILLINI RISCHINO DI DOVERSI TIRARE FUORI
“IL FALLIMENTO DEL RITIRO DALL'AFGHANISTAN INCORAGGERÀ A SFIDARE IL POTERE AMERICANO” - IL POLITOLOGO MOISES NAIM: “SI RAFFORZERÀ LA CONVINZIONE DEI RIVALI AUTOCRATICI COME CINA E RUSSIA DI POSSEDERE UN MODELLO SUPERIORE ALLE DEMOCRAZIE” - “IL BILANCIO DEL PENTAGONO E’ DI 778 MILIARDI DI DOLLARI, IL PIÙ RICCO DEL MONDO. VUOL DIRE CHE CON TUTTO IL LORO DENARO, LA TECNOLOGIA E L'ESPERIENZA, GLI USA IN 20 ANNI NON SONO RIUSCITI A CONTENERE UN GRUPPO INSURREZIONALE. L'AFGHANISTAN HA CONFERMATO AI CINESI E AD ALTRI CHE GLI USA NON SANNO GESTIRE IL POTERE”