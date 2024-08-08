FLASH! - TENSIONE ALLE STELLE TRA MELONI E MATTARELLA. ORMAI È DA UN MESE CHE SLITTA LA FIRMA DEL QUIRINALE SUL DISEGNO DI LEGGE NORDIO CHE, TRA LE ALTRE COSE, ABOLISCE IL REATO DI ABUSO D’UFFICIO – SUL COLLE PRESIDENZIALE HANNO BEN PRESENTE IL MONITO DEL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA GIUSTIZIA CHRISTIAN WIGAND ALL'ITALIA ("ABOLIRE L'ABUSO D'UFFICIO PUÒ PESARE SU LOTTA ALLA CORRUZIONE") MA HANNO DUBBI SUL PROPOSITO DI ACCOMPAGNARE LA FIRMA SULLA NORMA CON UNA ‘’LETTERA DI RACCOMANDAZIONE’’…-