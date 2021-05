POSTA! - CARO DAGO, UN UOMO PRETENDE IL DIVORZIO DALLA MOGLIE PERCHÉ LEI NON LAVA, NON STIRA, NON CUCINA: IL GIUDICE DICE NO, PERCHÉ LEI NON È UNA SERVA E QUINDI NON VA TRATTATA COME TALE. SI FOSSE TRATTATO DI UNA FAMIGLIA MUSULMANA LA SENTENZA SAREBBE STATA LA STESSA?