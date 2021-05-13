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FLASH! - TOH, CHI SI RIVEDE! CLAUDIO SCAJOLA BECCATO “A SUA INSAPUTA” DA CIAMPINI - IL SINDACO DI IMPERIA SI RILASSA SOTTO IL SOLE ROMANO E ADDENTA CON VORACITÀ UN PANINO…-
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FLASH! - ALTRO CHE SCUSA PER I PROCESSI, ALL'OSPEDALE SAN RAFFAELE SILVIO BERLUSCONI STA VIVENDO LA PARTITA PIU' DIFFICILE... - DAJE SILVIO!
POSTA! - CARO DAGO, UN UOMO PRETENDE IL DIVORZIO DALLA MOGLIE PERCHÉ LEI NON LAVA, NON STIRA, NON CUCINA: IL GIUDICE DICE NO, PERCHÉ LEI NON È UNA SERVA E QUINDI NON VA TRATTATA COME TALE. SI FOSSE TRATTATO DI UNA FAMIGLIA MUSULMANA LA SENTENZA SAREBBE STATA LA STESSA?
CHI MI AMA, MI SEQUI! – ‘’SEGRETARIO DELLA FARNESINA? UN SUICIDIO ASSISTITO. E’ COMPLETAMENTE INADEGUATO”. AMBASCIATORI IMBUFALITI ALLA NOTIZIA DELLA NOMINA DI ETTORE SEQUI, CAPO DI GABINETTO DI LUIGI DI MAIO, A CAPO DELLA FARNESINA, SOTTO LA REGIA DELLO STESSO MINISTRO DEGLI ESTERI - MA SEQUI HA UN’ALTRA ROGNA: QUELLO DI ESSERE STATO, COME AMBASCIATORE ITALIANO A PECHINO, IL TESSITORE DIETRO LE QUINTE DEI RAPPORTI CON LA CINA (IL MEMORANDUM PER LA VIA DELLA SETA) CON I DUE GOVERNI CONTE…
IN ORBITA TABACCI – IL VECCHIO VOLPONE DEMOCRISTIANO, NOMINATO SOTTOSEGRETARIO CON DELEGA ALLO SPAZIO, SI È CONCENTRATO SOLTANTO SULLE NOMINE, INDICANDO PERSONE A LUI VICINE MA CON I CURRICULA NON ALL’ALTEZZA, SECONDO I SUOI CRITICI – LO SCONTRO CON GIORGETTI E LE SPINTE PER MANDARE ROBERTO BATTISTON, NIPOTE ACQUISITO DI PRODI, ALL’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA