21 mar 2023 11:26

FLASH! - VI RICORDATE CARLA RUOCCO, LA COCCA DI BEPPE GRILLO POI PASSATA CON DI MAIO? HA GESTITO PER CINQUE ANNI LA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLE BANCHE, DA PRESIDENTE. ADESSO È TORNATA (TEMPORANEAMENTE) ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE COME DIPENDENTE. HA FATTO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE NEL NUOVO GOVERNO E ORA STA PER OTTENERE UN INCARICO IMPORTANTE. È PRONTO PER LEI UN INTERPELLO PER UN RUOLO DIRIGENZIALE NELLE STRUTTURE DEL MEF. CHISSÀ COSA NE PENSA GIORGIA MELONI…