FLIRTARE CON IL TRUMPIANO ELON MUSK COSTA – IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI, JOE BIDEN, SABATO MATTINA INCONTRERÀ A BERLINO IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ, IL PRESIDENTE FRANCESE EMMANUEL MACRON E IL PREMIER BRITANNICO KEIR STARMER. E LA MELONI? RESTA A ROMA – E MENTRE IL PRESIDENTE AMERICANO RIUNISCE L'EUROPA DEI "BUONI", SALVINI CREA UNA CABINA DI REGIA PERMANENTE DELLA SANTA ALLEANZA DEI "CATTIVI", NATA A PONTIDA…

BIDEN INCONTRA IL 12 A BERLINO SCHOLZ, MACRON E STARMER

(ANSA) - Sabato mattina, 12 ottobre, a Berlino si terrà un incontro fra il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente degli Usa Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer, prima che i quattro leader partano per Ramstein.

Lo hanno confermato a Berlino fonti di governo tedesco. Nella base Nato in Germania si terrà nel primo pomeriggio il summit internazionale convocato da Biden.

“ASSALTO ALLE POLTRONE UE” IL PATTO DI PONTIDA TRA I LEADER SOVRANISTI

Pontida continua. Il gruppo dei Patrioti che si è materializzato sul palco del pratone non basta. Salvini, Orbán, Le Pen lavoreranno a più stretto contatto, in una sorta di cabina di regia permanente. Obiettivo: contrastare giorno per giorno le politiche di Ursula von der Leyen […]. Ma soprattutto alzare la voce, farsi sentire, attaccare, rompere il cordone sanitario che Bruxelles ha eretto attorno ai duri e neri d’Europa. […]

Pontida, nell’ottica del vicepremier italiano, come il battesimo di un’operazione politica di più ampio respiro, per andare oltre la photo opportunity e la passerella a beneficio delle telecamere. L’indice è puntato su Bruxelles. Ma le ricadute politiche saranno inevitabilmente anche sul governo di Roma. Il coordinamento dei Patrioti, sorta di internazionale sovranista, finirà col trasformarsi in una spina nel fianco destro di Giorgia Meloni.

Matteo Salvini l’ha chiamata, con tutta l’enfasi del caso, la “Santa alleanza dei popoli europei”. Quel che è certo è che l’asse tenterà di incidere nell’Europarlamento: è il terzo gruppo per iscritti, con 86 deputati.

[…] I risultati elettorali in Germania e Austria portano acqua al mulino della destra continentale. L’Afd non è organica al gruppo, mentre l’Fpö sì. Ma il messaggio politico lanciato da Pontida è che le istituzioni europee non possono più ignorare le istanze sovraniste, negando vicepresidenti o questori del Parlamento, presidenti o vicepresidenti delle commissioni.

All’interno del gruppo non mancano i distinguo. L’atteggiamento dei francesi è più morbido e conciliante nei confronti dei vertici europei. Non a caso, Marine Le Pen e Jordan Bardella si sono limitati a mandare videomessaggi a Pontida. L’ambizione istituzionale del Rassemblement national si scontra con l’estremismo di Salvini e Orbán.

Il vicepremier dopo la kermesse di domenica pensa al suo processo. Raccontano i suoi che quasi spera in una condanna in primo grado al processo Open Arms di Palermo. Se il tribunale dovesse davvero condannarlo ad alcuni anni di carcere, Salvini potrebbe alimentare la sua campagna “in difesa dei confini” e continuare a indossare i panni della vittima lucrando consensi. Magari ai danni di FdI. È lo spartito che ha sempre preferito, del resto. Anche se Giulia Bongiorno gli ha suggerito di rinunciare per adesso alla piazza contro i giudici che era stata già annunciata per il 18 ottobre nel capoluogo siciliano, in concomitanza con l’arringa difensiva nel processo che lo vede imputato.

