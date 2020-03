IL PRIMO DIBATTITO NELL'ERA CORONAVIRUS: BIDEN PROMETTE UNA VICEPRESIDENTE DONNA (KAMALA HARRIS?), SANDERS SI ACCODA. SULLA SANITÀ EMERGONO CHIARISSIME LE DUE VISIONI DEL MONDO. PER BIDEN BISOGNA TORNARE AL PIÙ PRESTO AL ''BUSINESS AS USUAL'' DOPO L'EMERGENZA, E CITA PURE L'ITALIA COME ESEMPIO DA (NON) SEGUIRE: ''HA UN SISTEMA SANITARIO UNIVERSALE E NON È BASTATO PER FRENARE LA PANDEMIA''. PER SANDERS INVECE SARÀ L'OCCASIONE DI RIVOLUZIONARE IL SISTEMA