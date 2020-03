IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE È PRONTO A MOBILITARE MILLE MILIARDI DI DOLLARI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS - IL DG DEL FONDO, GEORGIEVA: “ALL'ECONOMIA SERVONO STIMOLI PER PREVENIRE DANNI DURATURI E L'AZIONE DEI GOVERNI DEVE ESSERE CONCERTATA” - IL PRESIDENTE DELL’EUROGRUPPO, CENTENO: “LE NOSTRE ECONOMIE COME AI TEMPI DI GUERRA. E LE SOSTERREMO ASSICURANDOCI CHE LE REGOLE DI BILANCIO E QUELLE PER GLI AIUTI DI STATO NON CE LO IMPEDISCANO”

KRISTALINA GEORGIEVA

CORONAVIRUS: FMI PRONTO A MOBILITARE 1.000 MLD

(ANSA) - Il Fmi è pronto a mobilitare 1.000 miliardi di dollari per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva.

CORONAVIRUS:GEORGIEVA, STIMOLI COORDINATI PER ECONOMIA

(ANSA) - All'economia servono stimoli per "prevenire danni duraturi" e l'azione dei governi deve essere concertata. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, sottolineando che durante la crisi finanziaria gli stimoli di bilancio del G20 sono risultati pari al 2% del Pil solo nel 2009, ovvero circa 900 miliardi di dollari di oggi. Quindi, alla luce del coronavirus, "c'e' ancora molto da fare".

CORONAVIRUS: CENTENO, ECONOMIA UE COME IN TEMPI GUERRA

MARIO CENTENO

(ANSA) - Nell'Eurogruppo di oggi "diamo risposta potente ma sappiamo che il virus non ha raggiunto il suo picco. Non dobbiamo prenderci in giro, sono i primi passi in una temporanea ma lunga battaglia. Il contenimento forzato sta portando le nostre economie ai tempi di guerra": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno in un videomessaggio prima della riunione dei ministri. Tra le misure l'ok a flessibilità e aiuti di Stato e sostegno alla liquidità per Pmi, lavoratori e famiglie.

CORONAVIRUS: CENTENO, REGOLE UE NON IMPEDIRANNO AIUTI

(ANSA) - "Assicureremo che le regole di bilancio e quelle per gli aiuti di stato non impediscano di sostenere le nostre economie. La flessibilità c'è e sarà pienamente utilizzata": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno in un videomessaggio prima della riunione dei ministri. L'Eurogruppo, ha spiegato, appoggerà "misure che possano aiutare a superare il gap fino a che il virus non sarà passato", come quelle per contenere il virus, di sostegno a famiglie e lavoratori e alle Pmi.