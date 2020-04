CONSIGLIO EUROPEO, UN COPIONE GIÀ SCRITTO - NON SOLO NESSUNO PRONUNCERÀ LA “BESTEMMIA” CORONABOND, DOMANI NEMMENO CI SARÀ UN'INTESA SUL RECOVERY FUND: SOLO UNA PROPOSTA - SI TRATTERÀ PRINCIPALMENTE DI PRESTITI, MA ITALIA, FRANCIA E SPAGNA PREMONO PER CONSENTIRE ANCHE SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO. I NORDICI NON NE VOGLIONO SENTIR PARLARE – L’ITALIA VORREBBE POI CHE SI ANTICIPASSERO I FONDI A OTTOBRE, IN ATTESA CHE ENTRI IL VIGORE IL BILANCIO DA GENNAIO, MA SERVE IL VIA LIBERA DI TUTTI (CIAO CORE)