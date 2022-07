23 lug 2022 15:00

FORZA ITALIA FIBRILLA: NEI PROSSIMI GIORNI POTREBBERO ESSERCI NUOVE USCITE - C’È UN MANIPOLO DI UNA DECINA DI FEDELISSIMI DELLE DI MARIA STELLA GELMINI E MARA CARFAGNA (CHE ANCORA NON HA UFFICIALMENTE LASCIATO IL PARTITO MA HA GIA’ LA VALIGIA PRONTA) CHE NEI PROSSIMI GIORNI POTREBBE SFANCULARE IL CAV – NON SONO "USCITE" IRRILEVANTI: PER BERLUSCONI SIGNIFICA PERDERE PEZZI DI APPARATO IN DUE REGIONI CHIAVE: LOMBARDIA E CAMPANIA…