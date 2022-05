15 mag 2022 10:45

FORZA ITALIA, IL PARTITO DEGLI SCAZZI - BERLUSCONI HA SCATENATO UN PUTIFERIO NOMINANDO LA SUA FEDELISSIMA LICIA RONZULLI COME COMMISSARIA IN LOMBARDIA AL POSTO DI SALINI - LA PIÙ IMBESTIALITA È MARIASTELLA GELMINI, BECCATA IN UNO SFOGO CON TAJANI: “LEI VUOLE SFREGIARE UOMINI VICINI A ME. PUNTA A SFASCIARCI. CHI LE STA ANTIPATICO VIENE TAGLIATO FUORI” - SI APRE UNA FAGLIA CHE ALLONTANA CHI È PIÙ VICINO AD ARCORE E CHI SI SENTE SEMPRE PIÙ ESCLUSO...