ROCKING IN THE TRUMP WORLD - NEIL YOUNG FA CAUSA AL PRESIDENTE PER AVER USATO LE SUE CANZONI AI COMIZI: ''NON PUÒ TOLLERARE CHE LA SUA MUSICA SIA USATA COME TEMA PER UNA CAMPAGNA DI IGNORANZA E ODIO, CHE MIRA A DIVIDERE E CHE NON RIFLETTE I VALORI DELL'AMERICA''. LA DIATRIBA VA AVANTI DA ANNI E IL TEMA FINIRÀ IN UNA BOLLA DI SAPONE VISTO CHE GLI ARTISTI HANNO UN MODO PER IMPEDIRE AI POLITICI DI SCEGLIERE I LORO BRANI COME COLONNA SONORA