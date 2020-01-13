FOTO FLASH - L'INCREDIBILE SOMIGLIANZA TRA L'IMPRENDITORE ALBERTO BOMBASSEI E IL GENERALE HAFTAR - ENTRAMBI SFOGGIANO UN FOLTO BAFFO VIRILE, NASO GENEROSO E SOPRACCIGLIO BOSCHIVO...-
FOTO FLASH - L'INCREDIBILE SOMIGLIANZA TRA L'IMPRENDITORE ALBERTO BOMBASSEI E IL GENERALE HAFTAR - ENTRAMBI SFOGGIANO UN FOLTO BAFFO VIRILE, NASO GENEROSO E SOPRACCIGLIO BOSCHIVO...-
NON CI SI CREDE MA LA RAI È RIDOTTA COSÌ: CHE FARÀ LAGANÀ? - LE NOMINE DI SALINI DOMANI IN CDA SARANNO SICURAMENTE VOTATE CONTRO DA PD E LEGA; A FAVORE VOTERANNO 5STELLE, FRATELLI D’ITALIA E LO STESSO SALINI. QUINDI SARÀ DETERMINANTE IL VOTO DELL'ESPONENTE DEI LAVORATORI RAI - OCCHIO: IL PARERE SUI DIRETTORI DI RETE NON E' VINCOLANTE. SALINI PUO' NOMINARLI ANCHE CONTRO IL VOLERE DEL CDA - SOLO SUI DIRETTORI DI TESTATE I CONSIGLIERI POSSONO ANCORA FERMARE L'AD, E NON A CASO QUELLE NOMINE NON LE HA FATTE...
LUCA JOSI E IL DIARIO DEL CREPUSCOLO CRAXIANO NELLA VAMPA DI UNA SIGARETTA – BUTTAFUOCO RICORDA IL LEADER DEI GIOVANI SOCIALISTI, A FIANCO DI CRAXI ALL'HOTEL RAPHAEL SOTTO LA PIOGGIA DI MONETINE - "JOSI AFFRONTA TUTTI I CONTESTATORI E UNO DI LORO GLI VA A SPEGNERE LA CICCA SULLA MANO. LO FA PER SFREGIO O, PEGGIO, PER SOVRAPPIÙ DI SICUMERA: ORMAI È FATTA, LA GENTE HA MESSO FINE AL PALAZZO..."
LA FORMIDABILE MACCHINA DA GUERRA DI BLOOMBERG SI È GIÀ RIDOTTA ALL'UNICA COSA CHE GLI RIESCE BENE: FARE IL BANCOMAT SPUTASOLDI PER I CANDIDATI DEM - HA INVESTITO 200 MILIONI IN SPOT TV MA NON HA PARTECIPATO MANCO A UN DIBATTITO E LA BASE NON SI FA INFINOCCHIARE, PREFERENDOGLI I CANDIDATI CHE DA UN ANNO SI SBATTONO IN GIRO PER IL PAESE: SOLO LA WARREN HA FATTO CENTINAIA DI ''TOWN HALL''. E LUI È PRONTO A INONDARE DI DOLLARI PERSINO LEI E SANDERS, SE VINCERANNO LA NOMINATION…
COME DAGO-ANTICIPATO, ANCHE IL PD DI ZINGARETTI SI PREPARA A DIRE SÌ ALLA REVOCA DELLA CONCESSIONE AUTOSTRADALE AI BENETTON - SECONDO ''IL FATTO'' LA FAMIGLIA È DIVISA TRA CHI VUOLE TRATTARE (I GIOVANI) E IL PATRIARCA LUCIANO BENETTON CON GIANNI MION CHE HANNO GIÀ SCELTO LA VIA DEL CONTENZIOSO DURISSIMO CONTRO LO STATO. FINO A IERI. OGGI, CAPITA L'ANTIFONA, SONO TUTTI D'ACCORDO A TRATTARE...