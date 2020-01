LA FORMIDABILE MACCHINA DA GUERRA DI BLOOMBERG SI È GIÀ RIDOTTA ALL'UNICA COSA CHE GLI RIESCE BENE: FARE IL BANCOMAT SPUTASOLDI PER I CANDIDATI DEM - HA INVESTITO 200 MILIONI IN SPOT TV MA NON HA PARTECIPATO MANCO A UN DIBATTITO E LA BASE NON SI FA INFINOCCHIARE, PREFERENDOGLI I CANDIDATI CHE DA UN ANNO SI SBATTONO IN GIRO PER IL PAESE: SOLO LA WARREN HA FATTO CENTINAIA DI ''TOWN HALL''. E LUI È PRONTO A INONDARE DI DOLLARI PERSINO LEI E SANDERS, SE VINCERANNO LA NOMINATION…