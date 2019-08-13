FOTO-FLASH! DIRETTA DAL SENATO: MA CHI È CRUDELIA DEMON? NO, È LA SANTANCHÈ. DANIELONA INQUADRATA MENTRE PARLA IGNAZIO LARUSSA CON COFANA IN TESTA E CAMICETTA MACULATA... – VIDEO

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DANIELA SANTANCHE' AL SENATO DANIELA SANTANCHE' AL SENATO IGNAZIO LARUSSA DANIELA SANTANCHE' AL SENATO IGNAZIO LARUSSA DANIELA SANTANCHE' AL SENATO

 

 

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politica

LA GIRAVOLTA DI RENZI È COMPIUTA – L’EX PREMIER IN CONFERENZA STAMPA TENDE LA MANO AI GRILLINI, UNICO MODO PER EVITARE IL VOTO E QUINDI LA NON RIELEZIONE DEI SUOI FEDELISSIMI: “ACCORDO POSSIBILE. SIAMO DI FRONTE A UN FATTO CLAMOROSO. IL PD HA DECISAMENTE APERTO, C’È DISCUSSIONE IN CORSO. SE SI VA A VOTARE L’IVA VA AL 25% ED È UN DISASTRO, È SICURA LA RECESSIONE” – SALVINI NON ASPETTAVA ALTRO: “RENZI E GRILLO FANNO IL PATTO DELLA POLTRONA. IO INVECE…” – VIDEO