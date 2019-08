“SALVINI SVENDERÀ LA LEGA A BERLUSCONI” – LUIGINO DI MAIO USA IL CAV PER ATTACCARE SALVINI: “OGGI O DOMANI SI INCONTRERANNO DAL NOTAIO PER RISPOLVERARE UNA VECCHIA ALLEANZA IN BIANCO E NERO. PER TORNARE AL PASSATO” – “LA LEGA HA TRADITO LA PAROLA DATA AGLI ITALIANI FIRMANDO UN CONTRATTO PER 5 ANNI E POI STRAPPANDOLO. PECCATO, AVEVAMO CREDUTO ALLA LORO PAROLA” – E INSISTE SUL VOTO AL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, PER FAR SLITTARE LE ELEZIONI…