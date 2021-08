STATUTO IN FACCIA – OGGI ALLE 22 SI CONCLUDONO LE VOTAZIONI ONLINE PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE BY CONTE E “GIUSEPPI” TREMA: DOPO IL CASINO SULLA GIUSTIZIA, L’AVVOCATO DI PADRE PIO È TERRORIZZATO DALLA SCARSA AFFLUENZA O DA UNA VITTORIA CHE NON SEMBRI UN PLEBISCITO – IL BOOMERANG DELLA MINACCIA DI ESPULSIONI: TRA GLI ASSENTI DI MERCOELDÌ C’ERANO ANCHE ESPONENTI CONTIANI DI PRIMO PIANO COME CRIMI E TAVERNA…