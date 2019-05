FRATELLI D'ITALIA, FIGLI DELLA DIRETTA - VIDEO: MENTRE GIORGIA MELONI PARLA, UN DIVERTENTE FUORI PROGRAMMA, CON LA FIGLIA CHE IRROMPE NELLA STANZA IN CUI LA DEPUTATA ERA IN COLLEGAMENTO CON ''STASERA ITALIA''. A UN CERTO PUNTO SI SENTE UN GRIDO E…

Enrico Chille per www.leggo.it

Un divertente fuori programma, quello di Giorgia Meloni, in collegamento con lo studio di Stasera Italia. Direttamente da casa, la leader di Fratelli d'Italia stava discutendo con i conduttori e con i due ospiti in studio, Maria Giovanna Maglie e Alfonso Pecoraro Scanio. Qualcosa, però, non è andato secondo i piani.

GIORGIA MELONI IN COLLEGAMENTO

Mentre Giorgia Meloni stava parlando in collegamento, all'improvviso si è sentito un grido provenire dalla casa della leader di FdI: si trattava della figlia, la piccola Ginevra, che reclamava, come ogni bambina, la presenza della mamma. Tra risate e imbarazzo, Giorgia Meloni è riuscita a concludere alla meno peggio il suo collegamento, per poi andare di corsa dalla figlia.

Il divertente e involontario siparietto a margine del collegamento di Giorgia Meloni in studio ha ricordato molto quanto accaduto sulla BBC due anni fa: l'esperto politologo Robert E. Kelly era in collegamento da casa con lo studio, quando i figli hanno fatto irruzione nella stanza, rimproverati dalla mamma che, nel tentativo di farli uscire, aveva causato ancora più trambusto, rendendo tragicomica la diretta in studio.

giorgia meloni