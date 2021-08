FUGA ALL’ITALIANA - A KABUL SONO RIMASTI L'AMBASCIATORE FRANCESE, IL TEDESCO, L'INGLESE, L'AMERICANO E L'EUROPEO. E QUELLO ITALIANO, VITTORIO SANDALLI? È STATO RICHIAMATO A ROMA PER RAGIONI DI SICUREZZA - “LA STAMPA”: “UN DUBBIO SULLA CAPACITÀ DELLA NOSTRA CLASSE DIRIGENTE DI COGLIERE LA GRAVITÀ DEL MOMENTO RESTA. DI MAIO SI È FATTO PIZZICARE IN UNA SPIAGGIA DEL SALENTO FRA I GRUGNITI DI MARIO DRAGHI, E PER VEDERE DUE MINISTRI DAVANTI AL PARLAMENTO OCCORRERÀ ATTENDERE LUNEDÌ…”

Alessandro Barbera per “la Stampa”

A Kabul ci sono l'ambasciatore francese, il tedesco, l'inglese, l'americano e l'europeo. No, non è l'incipit di una battuta, non c'è nulla su cui scherzare. L'italiano non c'è, richiamato a Roma per ragioni di sicurezza.

«Non possiamo fare la figura dei vigliacchi», dice Matteo Salvini. Per evitarla, nella capitale afghana sono rimasti due funzionari che meritano il plauso, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo e il console Tommaso Claudi.

Eppure un dubbio sulla capacità della nostra classe dirigente di cogliere la gravità del momento resta. Luigi Di Maio, prima di rientrare alla Farnesina, si è fatto pizzicare in una spiaggia del Salento fra i grugniti di Mario Draghi. Intendiamoci, tutti sono stati colti di sorpresa dal fallimento epico di Kabul.

Ieri il ministro degli Esteri inglese ha subito le stesse accuse, ma le ha formulate il capo dell'opposizione Keir Starmer dai banchi (pieni) di Westminster a Boris Johnson.

Anche qui siamo al minimo sindacale: si è riunito il Copasir, mentre per vedere due ministri davanti al Parlamento - Di Maio e Lorenzo Guerini alle Commissioni Esteri - occorrerà attendere lunedì.

Notazione a margine: l'ultimo che riuscì a rompere le vacanze di deputati e senatori ad agosto fu Salvini. Annunciò la crisi di governo da un'altra spiaggia.

