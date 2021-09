FUGA DA "GIUSEPPI" - QUANTI SONO I PARLAMENTARI GRILLINI PRONTI A SFANCULARE CONTE? TANTI, TRA I 20 E I 30: QUELLI CHE VOLEVANO UNA POLTRONA NELLA SEGRETERIA NAZIONALE MA SONO STATI ESCLUSI, I TIMOROSI DI PERDERE IL TRAGUARDO DELLA PENSIONE, CHI VUOLE TENERSI I SOLDI DELLE RESTITUZIONI. DESTINAZIONI: GRUPPO MISTO, PD E FDI - E C'È IL GIALLO DELLA MANCATA ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) AL MOVIMENTO…

Domenico Di Sanzo per "il Giornale"

giuseppe conte pierpaolo sileri giovanni carlo cancelleri foto di bacco

La domanda è solo una: «Quanti parlamentari andranno via?» Proporzioni numeriche a parte, ascoltando le fonti del M5s, l'esodo di autunno è pressoché una certezza. Inevitabile per Giuseppe Conte, che secondo le solite malelingue non sarebbe nemmeno troppo dispiaciuto per gli addii annunciati. Dal suo punto di vista, uno sfoltimento dei gruppi gli aprirebbe la strada per la costruzione di un partito personale.

giuseppe conte luigi di maio foto di bacco (3)

Ma quanti lasceranno il Movimento? Al momento il pallottoliere si aggira tra i 20 e i 30 parlamentari, anche se i più ottimisti parlano di una decina di defezioni. Destinazione soprattutto Gruppo Misto, gettonati pure Fdi e Pd.

Pronti a fare le valigie gli ambiziosi. Quelli che volevano sfruttare la nuova fase di Conte per scalare posizioni nel partito. In tanti sperano in una poltrona nella segreteria nazionale e gli esclusi dalla riffa dell'avvocato del popolo potrebbero decidere di cambiare aria.

giuseppe conte luigi di maio dino giarrusso foto di bacco

Poi ci sono i timorosi. I parlamentari spaventati dall'eventualità di un voto nei primi mesi del 2022. Considerando che il traguardo della pensione si taglia a 4 anni sei mesi e un giorno dall'elezione, questi parlamentari saluterebbero i Cinque Stelle in caso Conte passasse all'opposizione.

giuseppe conte giovanni carlo cancelleri foto di bacco

Infine c'è chi pensa di tenersi i soldi delle restituzioni, dato che la ricandidatura al prossimo giro è impresa difficile, soprattutto con una deroga ai due mandati solo per pochi. C'è chi si è portato avanti, come Giovanni Vianello, deputato, che ieri in Aula ha annunciato il suo addio al M5s.

Conte è tormentato anche dal «giallo» della sua iscrizione al M5s. Venerdì a Napoli gli attivisti ribelli presenteranno il ricorso contro l'elezione dell'ex premier a presidente dei grillini.

giuseppe conte foto di bacco

Tra le contestazioni, dà conto l'AdnKronos, la mancata iscrizione al Movimento del nuovo leader. «Conte - puntualizzano fonti grilline - ha fatto richiesta formale al Comitato di garanzia per l'iscrizione al M5s a luglio».

Replica Lorenzo Borrè, avvocato dei ricorrenti. «Lascia perplessi che l'iscrizione di Conte non sia stata pubblicizzata sul sito - dice Borrè al Giornale - comunque si tratta di una modalità di iscrizione non prevista dallo Statuto, è politicamente grave».

giuseppe conte foto di bacco (6)

L'allora reggente Vito Crimi conferma invece la regolarità dell'operazione e racconta che la mail sull'iscrizione era stata inviata in prima battuta a un indirizzo sbagliato con dominio .it, anziché a quello nuovo, con dominio .eu.

giuseppe conte foto di bacco (5)

Sempre da Napoli un'altra grana: la candidatura dell'ex consigliere comunale M5s Matteo Brambilla, già candidato sindaco nel 2016, a capo di una lista di ex grillini. «I dissidenti sono loro, il M5s è morto e sepolto», dice Brambilla in conferenza stampa. Intanto oggi si vota online per il Comitato di Garanzia. Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi i favoriti per i tre posti nell'organo voluto da Beppe Grillo.