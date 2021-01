12 gen 2021 18:33

FUORI L'ASSALTO, DENTRO IL COVID - LA DEM PRAMILA JAYAPAL DENUNCIA DI ESSERSI CONTAGIATA DURANTE GLI SCONTRI DI WASHINGTON PER COLPA DEI DEPUTATI REPUBBLICANI CHE NON AVEVANO LA MASCHERINA - "METTONO IN PERICOLO TUTTI QUELLI CHE LI CIRCONDANO. SI SONO RIFIUTATI DI INDOSSARLA IN UNA STANZA AFFOLLATA MENTRE C'ERA UN ATTACCO TERRORISTICO INTERNO"...