AL DI FUORI DALLO SCENARIO ''HOUSE OF CARDS'' (BIDEN SI RITIRA E LEI DIVENTA PRESIDENTE), CHI GLIELO FA FARE A MICHELLE OBAMA DI CANDIDARSI A VICE, UN RUOLO INFINITAMENTE PIÙ SFIGATO DI QUELLO CHE HA OGGI, OVVERO DI DEA PROTETTRICE DEL PARTITO DEMOCRATICO, MILIONARIA, AMATISSIMA E STRAPAGATA PER OGNI ATTIVITÀ, DAI LIBRI ALLE SERIE NETFLIX? INFATTI JOE DICE: ''LA VORREI, MA NON ACCETTERÀ''

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

«La prenderei come vice presidente in un attimo. È brillante. Sa come muoversi. È davvero una donna distinta. Gli Obama sono grandi amici». Così Joe Biden ha risposto alla domanda dell' emittente della Pennsylvania Kdka, che gli chiedeva se vorrebbe l' ex first lady Michelle nel suo ticket. Subito dopo, però, ha aggiunto: «Non penso che lei abbia alcun desiderio di vivere di nuovo vicino alla Casa Bianca». L' ipotesi del New York Post Il nome della moglie di Barack girava negli ambienti democratici anche prima dell' inizio delle primarie, e molti speravano che lei si candidasse al posto già occupato dal marito. Donna, nera, laureata a Princeton, spigliata e preparata, indiscutibilmente popolare. Il suo libro di memorie «Becoming» è stato a lungo in cima alla classifica delle vendite, generando un tour per le presentazioni che ha fatto il tutto esaurito nei palasport americani e stranieri.

Il problema, come ha sottolineato Biden, è che Michelle ha chiarito subito di non avere alcuna ambizione politica. Ora però che Joe è il candidato, e si è impegnato a scegliere un vice donna, l' ex first lady è tornata sotto la lente. Il New York Post è arrivato ad ipotizzare questo scenario, tra il serio e il fantascientifico: Biden la nomina come vice, vincono, e subito dopo l' inauguration lui si dimette per motivi di salute. Così Michelle diventa presidente, e alla fine del mandato può candidarsi ancora altre due volte, restando alla Casa Bianca per dodici anni.

L' unico problema è che lei non vuole. Forse Joe ha fatto la sua offerta per sondare il terreno, o per mettersi al riparo dalla critica di non averci provato. Di sicuro la ex first lady è al lavoro per preparare il suo video di appoggio elettorale, dopo quello di Barack. Lei avrebbe già dato la disponibilità a partecipare ad eventi di campagna elettorale negli Stati dove può fare la differenza, da quelli più contesi come Pennsylvania o Michigan, a quelli che l' elettorato nero e femminile potrebbe rimettere in discussione, minacciando la tenuta di Trump dalla North Carolina alla Georgia. Magari non pensando di vincere, ma obbligando i repubblicani a disperdere risorse. Poi metterà la sua popolarità al servizio dei finanziamenti elettorali, dove a marzo Joe ha raccolto 46 milioni di dollari, tre volte più di Trump, ma in totale resta indietro di 187 milioni rispetto al presidente. -

