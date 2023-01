FUORTES RIMANE IN SELLA AL CAVALLO DI VIALE MAZZINI! IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI HA APPROVATO IL BUDGET 2023. LA MELONI AVEVA DETTO DI VOTARE SÌ: FORZA ITALIA ERA D’ACCORDO, LA LEGA NO. MA GIORGIA HA OTTENUTO CHE INVECE DI ESPRIMERE VOTI DIVERSI DALLA MAGGIORANZA DI GOVERNO I RAPPRESENTANTI DI FI E LEGA USCISSERO AL MOMENTO DELLA DECISIONE. A FAVORE FUORTES, MARINELLA SOLDI, FRANCESCA BRIA (PD). CONTRARIO IL 5 STELLE DI MAJO, ASTENUTO LAGANÀ (DIPENDENTI). ASSENTI SIMONA AGNES (FI) E DE BLASIO (LEGA). NEI FATTI IL GOVERNO DI “IO SONO GIORGIA” HA VOLUTO FAR PASSARE IL BUDGET (E FUORTES)…

1. RAI: CDA, VIA LIBERA AL BUDGET

(ANSA) - Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunito oggi sotto la Presidenza di Marinella Soldi, ha esaminato e approvato il budget 2023 presentato dall'Amministratore Delegato Carlo Fuortes.

I consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio - informa una nota - non hanno partecipato al voto. Nel corso della seduta è stato inoltre approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025.

2. RAI: CDA, L'OK CON TRE SOLI VOTI FAVOREVOLI

(ANSA) - Via libera con tre soli voti favorevoli al budget 2023 in cda Rai. Secondo quanto si apprende, hanno votato sì l'ad Carlo Fuortes, la presidente Marinella Soldi e la consigliera in quota Pd, Francesca Bria. No di Alessandro Di Majo, in quota M5s, mentre il rappresentante dei dipendenti, Riccardo Laganà si è astenuto. Non hanno partecipato al voto Igor De Biasio, in quota Lega, e Simona Agnes, in quota Forza Italia. Anche il piano corruzione è stato approvato con il voto contrario di Di Majo e l'astensione di Laganà.

