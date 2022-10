25 ott 2022 08:31

I GALLETTI ABBASSINO LA CRESTA: L'ITALIA SI GESTISCE DA SE' - MACRON COSTRETTO A SMENTIRE LE PAROLE DELLA SUA MINISTRA, LAURENCE BOONE, CHE AVEVA EVOCATO LA “VIGILANZA” DELLA FRANCIA SUL RISPETTO DEI DIRITTI IN ITALIA: “VIGILARE? NON È IL TERMINE GIUSTO. CIÒ CHE CONTA, INVECE, È LA RELAZIONE BILATERALE DEI NOSTRI PAESI E L'EUROPA, E QUINDI ANDREMO AVANTI” - LE POLEMICHE IN FRANCIA PER L'INCONTRO MACRON-MELONI: "NON COOPERI CON I REGIMI CHE SI RIFANNO A MUSSOLINI" (CIAO CORE)