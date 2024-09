GENERALE, DIETRO LA COLLINA...CI SONO SOLO SCAZZI! IL COMITATO PRO-VANNACCI GIÀ SI SPACCA - RAFFICA DI DIMISSIONI DALLE REGIONI, LASCIA ANCHE IL VICEPRESIDENTE NORBERTO DE ANGELIS DOPO L'ESPULSIONE DALL’ASSOCIAZIONE 'MONDO AL CONTRARIO' DEL COORDINATORE DEL NORD OVEST MARCO BELVISO ENTRATO IN ROTTA DI COLLISIONE CON FABIO FILOMENI, NUMERO 1 DEL COMITATO – E VANNACCI, CHE NON HA ESCLUSO L'INTENZIONE DI GUIDARE UN NUOVO PARTITO, RESTA A GUARDARE. TRA CHI LO CONOSCE, INIZIA A FARSI LARGO L'IPOTESI CHE…

roberto vannacci

(ANSA) Ore tormentate nelle fila del Comitato 'Il mondo al contrario', il movimento culturale nato per sostenere l'eurodeputato Roberto Vannacci. Dai coordinamenti regionali arrivano dimissioni a raffica, mentre lascia il vicepresidente Norberto De Angelis, tra i fondatori della compagine pro-generale. Un addio pesante, quello del vice, che arriva proprio quando il comitato di sostenitori si accinge a diventare un movimento politico.

Nonostante il generale non abbia ancora sciolto la riserva sul suo impegno diretto né nel comitato dei suoi sostenitori né in un eventuale nuovo partito politico. "Le dimissioni - spiega De Angelis - sono solo frutto di mie esclusive motivazioni personali e non riguardano gli avvenimenti ultimi. Tengo a precisare che la mia vicinanza a Vannacci, mio amico da sempre, non è minimamente variata o indebolita". Il fondatore prova a non entrare nella litigiosità delle ultime ore, pur non rinunciando a citare quanto accaduto.

Gli avvenimenti, a cui fa riferimento De Angelis, riguardano l'espulsione dal 'Mondo al contrario' del coordinatore del Nord Ovest Marco Belviso. Cacciato dal movimento dopo aver espresso in un'intervista una posizione che per i vertici andava fuori dal regolamento tracciato dall'associazione.

Fabio Filomeni Norberto De Angelis Roberto Vannacci

Il triumvirato alla guida del Comitato, Fabio Filomeni, il presidente, Bruno Spatara, il segretario, e Gianluca Priolo, il tesoriere, l'hanno raggiunto domenica nella sua casa di Udine per notificargli l'espulsione. Per Belviso i tre hanno agito con "minacce e violenze", tanto da averli denunciati. Per Filomeni, invece, non sono "stati posti in essere comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti da parte della delegazione". Sull'accaduto si farà luce per vie legali.

Intanto, però, la frattura è tutta politica. Belviso, estromesso da 'Il mondo al contrario', rilancia l'attività della sua associazione già attiva da mesi, 'Amici del Nord-Est X Vannacci'. Che, con diversi eventi in programma nelle prossime settimane, punta ad assumere una dimensione nazionale. Il conflitto con il Comitato di Filomeni è aperto.

MARCO BELVISO CON ROBERTO VANNACCI

E dalle Regioni del Nord arriva una pioggia di dimissioni. Lascia 'Il mondo al contrario', per aderire al movimento di Belviso, la presidente regionale del Friuli-Venezia Giulia Marika Diminutto. Il giornalista udinese racconta che si sono uniti a lui anche i rappresentanti del Comitato in Trentino Alto Adige, Tommaso Ferrari e Andrea Martinelli, e una parte dei soci del Veneto. Mentre altri rappresentanti regionali sarebbero pronti ad abbandonare 'Il mondo al contrario' per seguire la galassia dei fuoriusciti.

Vannacci, che non ha escluso l'intenzione di guidare un nuovo partito, resta a guardare. Non è iscritto a nessun comitato e ufficialmente non prende le parti né di Filomeni, né di Belviso. Tra chi lo conosce, inizia a farsi largo l'ipotesi che il generale intenda fare per sé.

ROBERTO VANNACCI - FOTO LAPRESSE