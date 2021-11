GENTILONI AL QUIRINALE? DIETRO LA MOSSA DA “SPARIGLIATORE” DI RENZI C’E’ IL TENTATIVO DI SCOMPAGINARE I POLI METTENDO IN CONTRAPPOSIZIONE LETTA CON CONTE, BERLUSCONI CON SALVINI – UN ESPONENTE PIDDINO: “E’ DIFFICILE CHE TOCCHI A UN PD. LA VERITÀ È CHE RENZI È IN DIFFICOLTÀ…” - CALENDA IERI HA DICHIARATO: “DEL GRANDE CENTRO DI RENZI NUN ME NE PÒ FREGÀ DE MENO”

Estratto dell'articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica”

E se nel Risiko per individuare il prossimo inquilino del Quirinale il disegno di Matteo Renzi fosse quello di candidare il commissario europeo Paolo Gentiloni al Colle? Un umore che del resto circola da qualche settimana nel piccolo mondo politico romano. E che la cena tra Renzi e Gentiloni, dopo anni di gelo, rivelata ieri da Repubblica, indirettamente avvalora. Il movimento c'è.

Renzi non ha pubblicamente annunciato la sua mossa (avrebbe potuto usare il palcoscenico della Leopolda), ma è noto che Gentiloni al Colle è una ipotesi che l'Europa vedrebbe di buon occhio, anche perché consentirebbe la permanenza di Mario Draghi a palazzo Chigi, e scongiurerebbe le elezioni anticipate, tranquillizzando la pancia del Parlamento. Perché Renzi dovrebbe provarci? Qual è il disegno? Per vanità, anzitutto. N

Se si vuole stare al centro bisogna puntare a scompaginare i due poli, mettendo in contrapposizione Letta con Conte, Berlusconi con Salvini. Tutta l'azione di Renzi appare volta a inserirsi tra le linee, cercando di scompaginare l'asse tra il Pd e l'M5S. «Renzi vuole fare lo sparigliatore », dice un ex ministro. «In un momento in cui Draghi è alle prese con le prime difficoltà, la quarta ondata è in pieno corso e i progetti del Recovery non decollano ancora come si sperava, l'ex premier prova a giocare d'anticipo, perché il centro si va affollando di personaggi in cerca d'autore».

C'è Carlo Calenda, l'eterno rivale, che ieri ha dichiarato «del grande centro di Renzi nun me ne pò fregà de meno...». Ma il senatore di Azione, Matteo Richetti, ha avvalorato l'eventuale disegno renziano: «La nostra soluzione sarebbe immaginare un Draghi oltre il 2023 con un presidente della Repubblica come Paolo Gentiloni, figura di altissimo profilo e credibilità», ha detto intervistato da Formiche.net.

«Difficile che tocchi a un pd», ammette un esponente democratico. «La verità è che Renzi è in difficoltà, fa ammuina, ben sapendo che sarà dura entrare nel prossimo Parlamento. E così vede Gentiloni, si dipinge come perseguitato della magistratura, fa l'alfiere del centro, e in Sicilia va con Forza Italia».

