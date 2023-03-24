GERMAN CUMMENDA - CHE CI FACEVANO GIGGINO DI MAIO E HEIKO MAAS (MINISTRO DEGLI ESTERI DI ANGELA MERKEL) ATTOVAGLIATI ALL’AMBASCIATA ITALIANA A BERLINO MERCOLEDÌ SERA? QUEL GRAN CIAMBELLANO DELL’AMBASCIATORE ITALIANO VARRICCHIO HA INSIGNITO MAAS DELLA MEDAGLIA DI COMMENDATORE AL MERITO DELLA REPUBBLICA. CHI LO AVEVA PROPOSTO PER L’ONORIFICENZA? PROPRIO GIGGINO - SEDUTI AL TAVOLO D’ONORE I DIRIGENTI DEL MINISTERO DEGLI ESTERI TEDESCO E LA NUOVA FIAMMA DI GIGGINO, ALESSIA D’ALESSANDRO, CON TANTO DI CITTADINANZA CRUCCA...-