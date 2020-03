GERMANIA A FUOCO E FIAMME – L’AUTOMOBILE DI TINO CHRUPALLA, PRESIDENTE DEL PARTITO DI ULTRADESTRA AFD È STATA INCENDIATA: QUANDO SE N’È ACCORTO HA PROVATO A SPEGNERE LE FIAMME MA HA RISCHIATO DI RIMANERE INTOSSICATO ED È FINITO IN OSPEDALE – SECONDO LA POLIZIA SI TRATTA DI UN ATTO DOLOSO DETTATO DA MOTIVAZIONI POLITICHE. INTANTO IN TURINGIA LA TENSIONE SALE ANCORA CON LA CANDIDATURA DELL’ESTREMISTA ANTI-SEMITA BJORN HOECKE – VIDEO

Dieser Brandanschlag auf meine Familie und mich ist ein weiterer Beweis für das, wovor ich gewarnt und weshalb ich alle politischen Akteure zur Mäßigung und Selbstreflexion aufgerufen habe. Alle gesellschaftlichen Kräfte sind gefordert. Es geht um den inneren Frieden im Land! — Tino Chrupalla, MdB (@Tino_Chrupalla) March 2, 2020

1 – GERMANIA, ATTACCO AL LEADER DELL'AFD: LA SUA AUTO DATA ALLE FIAMME

Francesca Bernasconi per www.ilgiornale.it

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha distrutto l'automobile di Tino Chrupalla, presidente dell'Afd, il partito tedesco dell'ultradestra. La macchina è stata completamente distrutta e il leader politico è stato portato in un vicino ospedale per accertamenti.

Secondo quanto riporta il giornale tedesco Build, verso le 23.30 della scorsa domenica sera, qualcuno sarebbe entrato nella proprietà di Chrupalla a Gablenz, una località della Sassonia (in Germania), e avrebbe dato fuoco all'automobile del politico. Quando l'uomo si è accorto delle fiamme, è corso per cercare di estinguere l'incendio, ma il fumo gli ha impedito di fermarlo e la macchina è andata completamente distrutta.

Chrupalla è stato portato in un ospedale della zona, dato il rischio di avvelenamento dovuto al fumo dell'incendio e, dopo alcune ore, è stato dimesso. La polizia, che indaga sulla vicenda ha dichiarato di aver esaminato le cause dell'incendio: l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un atto doloso, dettato da motivazioni politiche, secondo delle dichiarazioni della portavoce della polizia.

Sabato sera, infatti, il leader dell'Afd aveva denunciato, nel corso di un congresso regionale in Sassonia, uno scenario di "guerra civile in Germania": "C'è un'allarmante decadenza del confronto politico- aveva detto- Se continua così, nei prossimi anni avremo una guerra civile". Poi aveva spiegato come i membri dell'Afd fossero "stati bollati come scagnozzi di omicidi razzisti", a seguito della strage di Hanau, quando un uomo risultato appartenente all'estrema destra aveva ucciso 11 persone. Da quel momento, il partito dell'Afd sarebbe stato "emarginato e disprezzato".

"È un attacco a me e alla mia famiglia", ha scritto Chrupalla su Twitter, riprendendo le dichiarazioni rilasciate a Bild: "Nonostante la nitidezza del dibattito politico- aveva detto- è un attacco diretto alla mia famiglia. Questo supera tutti i limiti immaginabili. Questa escalation deve finire". E sui social spiega come l'attacco subito sia "una ulteriore dimostrazione di ciò per cui ho lanciato l'allarme appellandomi al senso di misura e alla riflessione di tutti gli attori politici. Ne va della pace in questo Paese".

2 – IN TURINGIA L'AFD CANDIDA L'ESTREMISTA HOECKE

Da “la Stampa”

Una sfida «rosso-nera» all' ultimo voto: è quella che si prospetta domani in Turingia, dove il controverso capogruppo dell' Afd, Bjoern Hoecke, si candida a sorpresa a presidente del Land contro il leader della Linke Bodo Ramelow, la cui rielezione era stata affossato meno di un mese fa con il voto-blitz in cui l' ultradestra aveva aggiunto i suoi voti a quelli della Cdu e dell' Fdp per imporre il candidato liberale Thomas Kemmerich. È l' ennesimo colpo di scena nel caos politico della Turingia.

Le frasi choc

Quarantasette anni, insegnante di storia al ginnasio prestato alla politica del Land, Hoecke è un esponente dell' ala più estremista di Afd. Una voce che ha messo in imbarazzo perfino i vertici del suo partito, che in passato hanno tentato di farlo fuori, senza riuscirci. Nel 2017, per esempio, in uno dei suoi comizi, disse una frase che fece il giro del mondo, destando l' indignazione generale: «I tedeschi sono l' unico popolo che si è costruito un monumento della vergogna nel cuore della capitale». Parlava del memoriale dell' Olocausto.

Il gruppo Afd ha argomentato la propria scelta affermando che «tutte le nostre proposte per una collaborazione tra le forze della maggioranza borghese» per impedire una riedizione dell' uscente governo "rosso-rosso-verde" (Linke più Sdp e Verdi) «sono state rifiutati da Cdu e Fdp». Il messaggio è chiaro: «Se Ramelow dovesse ottenere più voti del campo rosso-rosso-verde e venisse eletto presidente, deve essere chiaro che questi voti non vengono dall' Afd», ha spiegato il portavoce del gruppo Torben Braga.

Sulla carta il candidato di sinistra Ramelow non dispone di una vera e propria maggioranza: in teoria vi sarebbe un «patto di stabilità» sottoscritto da Linke, Spd, Verdi e Cdu per rimettere in pista l' ex presidente di sinistra, con alcuni deputati regionali della Cdu pronti a dare il proprio voto per assicurargli la vittoria, ma quasi subito i vertici cristiano-democratici di Berlino avevano sconfessato tale intesa ribadendo che la propria preclusione non solo nei confronti dell' ultradestra, ma anche della sinistra cosiddetta radicale.

La linea del partito di Angela Merkel è che «non voterà attivamente» per l' ex presidente, ma nelle retrovie si vocifera che diversi deputati della Cdu alla prima votazione, che è segreta, sulla propria scheda sceglieranno Ramelow. Al terzo passaggio, basterà una maggioranza semplice per eleggere il nuovo governatore.

