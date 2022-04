LA GERMANIA HA IL MAL DI PANZER - IL GOVERNO TEDESCO È DIVISO SULLA QUESTIONE DELLE CONSEGNE DI ARMI ALL'UCRAINA - IL MINISTRO DEGLI ESTERI ANNALENA BARBOCK SPINGE PER AIUTARE KIEV: “L'ORRIBILE REALTÀ CHE VEDIAMO OGNI GIORNO GIUSTIFICA LA FORNITURA DI TALI ARMI. PER FARE QUESTO, DOBBIAMO ESSERE CREATIVI E PRAGMATICI" - IL CANCELLIERE SCHOLZ, CHE SI E’ OPPOSTO BUTTANDO LA PALLA IN TRIBUNA (“BISOGNA COORDINARSI CON I PARTNER EUROPEI E LA NATO”), FINISCE NEL MIRINO PER LA SUA MANCANZA DI LEADERSHIP: "IN UNA CRISI COME QUESTA, DEVE GUIDARE. TUTTA L'EUROPA STA ASPETTANDO LA GERMANIA"

Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

annalena baerbock olaf scholz christian lindner

Il ministro degli Esteri Annalena Baerbock ha dichiarato lunedì 11 aprile di essere favorevole alla fornitura di attrezzature militari. Il cancelliere Olaf Scholz, invece, si rifiuta ancora di dare il via libera.

La Germania sta aiutando l'Ucraina tanto quanto sostiene? Potrebbe fare di più, e se sì, perché no? Queste domande sono diventate sempre più importanti nel dibattito pubblico tedesco negli ultimi giorni. Anche all'interno del governo, la cui difficoltà nel mostrare una linea chiara e coerente sta alimentando le critiche di coloro che lo accusano di non essere così attivamente coinvolto come dovrebbe con l'Ucraina. Riporta Le Monde.

christian lindner olaf scholz annalena baerbock robert habeck

Un nuovo episodio di questa soap opera ha avuto luogo lunedì 11 aprile. Dal Lussemburgo, dove era in riunione con i suoi omologhi europei, il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock (Verdi) ha detto di essere a favore della consegna di armi pesanti all'Ucraina. "Il paese ha bisogno di più equipaggiamento militare, specialmente di armi pesanti", ha detto, spiegando che "l'orribile realtà che vediamo ogni giorno" giustifica "assolutamente chiaramente" la fornitura di tali armi. Per fare questo, "dobbiamo essere creativi e pragmatici" per "aiutare l'Ucraina il più rapidamente possibile", ha aggiunto. Pochi minuti dopo, le sue dichiarazioni sono finite sui titoli dei principali media tedeschi.

DISSONANZA ALL'INTERNO DELLA COALIZIONE DI GOVERNO

olaf scholz

In un articolo pubblicato giovedì 7 aprile, il sito d'informazione Politico aveva infatti rivelato che il cancelliere socialdemocratico (SPD) Olaf Scholz aveva rifiutato di dare il via libera alla consegna di cento carri armati Marder all'Ucraina. Questa consegna era stata preparata dal suo ministro dell'economia, Robert Habeck (Verdi), e sostenuta attivamente dalla signora Baerbock. Per giustificare la sua decisione di non consegnare immediatamente questo tipo di arma, Scholz aveva dichiarato davanti al Bundestag il 6 aprile che era "importante coordinare a monte tra la NATO e i partner dell'Unione europea [UE]" e che "nessuno dovrebbe andare da solo, compresa la Germania".

olaf scholz vladimir putin

Cinque giorni dopo, pronunciandosi a favore delle consegne di armi pesanti all'Ucraina "il più presto possibile", il capo della diplomazia ha chiaramente indicato la sua differenza con il cancelliere. Si doveva intendere che la linea del governo si era evoluta rispetto alla settimana precedente e che i pregiudizi allora espressi dall'onorevole Scholz non erano più rilevanti? No, ha detto una portavoce, spiegando che non aveva cambiato idea e che le ragioni per cui aveva rifiutato di consegnare carri armati all'Ucraina erano ancora valide.

VLADIMIR PUTIN OLAF SCHOLZ

Questa riformulazione riflette la dissonanza all'interno della coalizione di governo a Berlino sulla questione delle forniture di armi all'Ucraina. Nelle ultime settimane, diversi media hanno riferito del braccio di ferro tra il ministero della difesa, guidato dalla socialdemocratica Christine Lambrecht (SPD), e il ministero dell'economia, guidato da Habeck.

Durante un viaggio in Ucraina nella primavera del 2021, quest'ultimo, che allora era solo il co-presidente dei Verdi, si era espresso a favore della consegna di armi difensive a Kiev. La sua voce è rimasta totalmente isolata. Da allora, è diventato ministro e, nel governo, è stato lui che il 26 febbraio, due giorni dopo l'inizio dell'offensiva russa, ha fatto pressione affinché la Germania abbandonasse la sua dottrina di non consegnare armi alle zone di conflitto.

paul krugman 4

CANCELLIERE CRITICATO ANCHE ALL'INTERNO DELLA SUA STESSA MAGGIORANZA

Il ministro della Difesa è su una linea diversa. A capo di un esercito drammaticamente sottoequipaggiato, ripete da metà marzo che le scorte della Bundeswehr sono già quasi esaurite e che Berlino, per questo motivo, non può aiutare ulteriormente Kiev: una posizione che si aggiunge alle altre rimostranze rivolte alla Germania riguardo alla guerra in Ucraina. A cominciare dal suo rifiuto di smettere di importare gas russo.

passaggio di consegne tra angela merkel e olaf scholz

Negli ultimi dieci giorni, queste critiche sono diventate più virulente. Il 4 aprile, dopo la scoperta degli abusi commessi a Boutcha, il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha attaccato duramente la Germania. "Oggi, non sono le voci degli uomini d'affari o dei milionari che i tedeschi e i loro leader devono ascoltare, ma quelle delle donne e dei bambini vigliaccamente assassinati. Tre giorni dopo, il New York Times ha pubblicato un op-ed dell'economista premio Nobel 2008 Paul Krugman che accusava la Germania di egoismo nel rifiutarsi di subire le conseguenze di un embargo sul petrolio e sul gas russo dopo i sacrifici imposti una decina di anni fa ai paesi della zona euro più colpiti dalla crisi finanziaria.

angela merkel olaf scholz

Queste accuse sono state ampiamente riportate dalla stampa tedesca e hanno messo il governo sotto pressione. Il presidente Scholz è stato criticato anche all'interno della sua stessa maggioranza per la sua mancanza di leadership. "In una crisi come questa, il cancelliere deve guidare. Tutta l'Europa sta aspettando la Germania", ha detto Anton Hofreiter, membro del partito dei Verdi e presidente della commissione affari europei del Bundestag, il 6 aprile. "Il Cancelliere ha il potere di decidere in ultima analisi e di dire quello che vuole. E quello che vorrei è che non si limitasse a dire, ma che facesse", ha detto la liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), capo della commissione della difesa.

"DOV'È OLAF?

angela merkel

Il clima ricorda quello dell'inizio dell'anno, quando la Germania fu criticata, anche da alcuni governi stranieri, per la sua mancanza di fermezza verso Mosca. E il presidente Scholz, appena succeduto ad Angela Merkel, era all'epoca così discreto e avaro di spiegazioni sulla sua politica che la domanda "Dov'è Olaf? era diventata addirittura un hashtag sui social network.

Il 27 febbraio, tre giorni dopo l'inizio dell'offensiva russa, ha sorpreso tutti annunciando al Bundestag un cambiamento radicale nella politica di sicurezza e difesa tedesca. È un nuovo gesto di questo tipo - per esempio, una visita a Kiev del presidente Volodymyr Zelensky, come hanno fatto nei giorni scorsi il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico, Boris Johnson - che molti in Germania aspettano ora dal loro cancelliere.