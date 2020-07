AL GIEFFINO CASALINO CHE INVOCA LA PRIVACY, BELPIETRO PONE UNA DOMANDA MOLTO SEMPLICE: È COSÌ FACILE PER UN EX CAMERIERE CHE HA PERSO IL LAVORO, CHE VIVE DI SUSSIDI E NON HA PROPRIETÀ ALLA LUCE DEL SOLE MA SI FA DARE 100 EURO PER MANTENERE LA MAMMA RIMASTA A CUBA, AVERE UN FINANZIAMENTO BANCARIO DI ALCUNE DECINE DI MIGLIAIA DI EURO E POI SPUTTANARSELI IN BORSA?

Maurizio Belpietro per “la Verità”

L' Italia è davvero un Paese straordinario, capace di sorprenderci ogni giorno con le sue contraddizioni. Chi mai infatti avrebbe potuto immaginare che un ex concorrente del Grande Fratello arrivasse un giorno a invocare il rispetto della privacy dopo essersi sottoposto all' occhio di milioni di telespettatori?

Un po' come dire che Antonella Elia, la soubrette che campa di apparizioni televisive, dopo aver messo per anni i fatti suoi in piazza, domani sollecitasse il silenzio stampa, dichiarando di attraversare un momento difficile per i suoi affari di cuore.

Se poi, oltre ad aver sbandierato la vostra vita privata in tv, aveste aderito a un movimento che della diretta streaming, cioè della ripresa della vita pubblica con le telecamere, ha fatto una ragione di vita, sostenendo di non aver nulla da nascondere a differenza degli appartenenti alla Casta, beh allora l' appello alla privacy risulterebbe ancora più paradossale. Soprattutto risulterebbe incredibile la tesi che si voglia parlare di una segnalazione dell' ufficio antiriciclaggio della Banca d' Italia per colpire il portavoce del presidente del Consiglio.

Come avrete capito, stiamo parlando di Rocco Casalino e dei suoi fardelli. Anzi, di un fardello che risponde al nome di José Carlos Alvarez, ex vicedirettore cubano di un ristorante romano. Il fidanzato dell' uomo più vicino a Giuseppe Conte è finito al centro delle attenzioni di un ufficio che registra tutte le operazioni finanziarie sospette.

Nei mesi di lockdown, quando la maggioranza degli italiani era chiusa in casa, il compagno di Rocco Casalino avrebbe passato il tempo a giocare in Borsa. Pur non avendo una competenza specifica in mercati azionari, l' ex cameriere si sarebbe messo a investire migliaia di euro utilizzando carte prepagate alimentate da un conto su cui sarebbero transitati anche soldi del portavoce del presidente del Consiglio.

In tutto, le operazioni registrate ammonterebbero a 150.000 euro, cifra che avrebbe destato l' attenzione dei funzionari della banca, perché un cameriere in genere non dispone di simili somme.

La notizia è stata rivelata dal nostro giornale, che ha anche sottolineato il profilo delicato della faccenda.

Già, perché da Palazzo Chigi, dove Rocco Casalino ha un ufficio guarda caso proprio a fianco di quello del capo del governo, passano informazioni sensibili, legate ai mercati. Non soltanto a quelli azionari, ma anche a quelli delle valute e delle merci, come è ovvio che sia visto che quello è il centro di potere che monitora l' economia italiana.

È normale che il fidanzato cubano del portavoce del premier giochi in Borsa, speculando su petrolio e commodities? L' uomo che si accomoda a fianco di Giuseppe Conte negli incontri con Angela Merkel ed Emmanuel Macron e che sfila sul tappeto rosso riservato ai grandi della terra, dice di sì. Purtroppo, il fidanzato sarebbe affetto da una sindrome che rasenta la ludopatia, ovvero dalla voglia compulsiva di acquistare titoli e trattare investimenti, manco fosse un lupo di Wall Street.

Il gioco gli sarebbe costato ben 18.000 euro, soldi che non erano i risparmi del fidanzato di Casalino, ma denaro che la banca gli avrebbe prestato in vista dell' apertura di un ristorante, operazione commerciale condivisa con il compagno. Il portavoce aggiunge che il denaro trasferito dal suo conto corrente a quello del fidanzato cubano non era destinato a essere investito nelle operazioni di trading online, ma era il contributo alle spese quotidiane della coppia. Ogni giorno, quando José Carlos faceva la spesa, lo scontrino veniva inoltrato al cellulare dell' uomo immagine di Giuseppe Conte, e Rocco provvedeva pro quota a saldare il conto.

Un po' come succede con la colf, quando ti presenta la lista della spesa. Insomma, si trattava di un ménage normale, che vedeva Casalino provvedere anche a un contributo per la madre del partner, che a Cuba non se la passava benissimo.

Certamente noi non ci permettiamo di mettere in discussione il rapporto tra i due, anche perché visto il clima che si profila con la legge Zan patrocinata dalla maggioranza giallorossa, quella che, con l' accusa di omofobia, minaccia di tappare la bocca a chiunque si permetta di accennare parole riferibili alle tendenze sessuali, è meglio evitare di finire nei guai. Tuttavia, ci chiediamo una cosa e lo facciamo premettendo di non avere alcuna prevenzione né nei confronti di Casalino, né verso il suo compagno.

Ma è così facile per un ex cameriere che ha perso il lavoro, che vive di sussidi e non ha proprietà alla luce del sole ma si fa dare 100 euro per mantenere la mamma rimasta a Cuba, avere un finanziamento bancario di alcune decine di migliaia di euro e poi sputtanarseli in Borsa? La domanda ci viene spontanea pensando ai molti commercianti e ristoratori che in questo periodo faticano a ottenere un qualsiasi aiuto pur avendo già attività avviate.

L' altro giorno, per esempio, è arrivata in redazione la lettera del titolare di una lavanderia che si lamentava perché nessuno era disposto ad aiutarlo. Né la banca, né l' Inps, ma neppure un santo in paradiso. Certo, il piccolo imprenditore che ci ha scritto non si chiamava José Carlos e non aveva un fidanzato che sfila sul tappeto rosso. Men che meno poteva dirsi vittima della ludopatia.

Però, nella sua lettera, non invocava il diritto alla privacy. Anzi, sembrava invocare la diretta streaming sul suo caso. Che contraddizione. E dire che non era grillino.

