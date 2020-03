COME DAGO-ANTICIPATO, IL M5S HA RECAPITATO IL SUO ULTIMATUM A CONTE: SE ACCETTA IL MES SENZA MODIFICHE, NOI LASCIAMO IL GOVERNO - LA FAGLIA CHE SI APRE ALL' INTERNO DELLA MAGGIORANZA È TALE DA COSTRINGERE IL REGGENTE CRIMI A TELEFONARE AL PREMIER PER SPIEGARE LE DIFFICOLTÀ DEL MOVIMENTO NEL TENERE LA LINEA DI PALAZZO CHIGI: ''SÌ AI CORONABOND, MA NON CON LE CONDIZIONI CAPESTRO DEL MECCANISMO''