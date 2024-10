GIORGETTI? ERA MEJO QUANDO STAVA ZITTO – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA NEL GIRO DI UNA SETTIMANA HA FATTO DUE CLAMOROSI ERRORI DI COMUNICAZIONE: PRIMA CON L’ANNUNCIO SUI “SACRIFICI PER TUTTI”, POI GESTENDO MALE LA QUESTIONE DELL’AUMENTO DELLE RENDITE CATASTALI (GIÀ PREVISTO, CI SARANNO SOLO CONTROLLI PIÙ RIGIDI) – LA MELONI NEL SUO VIDEO TRASUDANTE RABBIA PARLAVA ALLA “SINISTRA” PERCHÉ IL MINISTRO INTENDESSE. E FA TRAPELARE AI GIORNALI LA SOLITA FINTA MINACCIA DI PORTARE TUTTI AL VOTO DOPO LA MANOVRA…

Nuove tasse che gravano sui cittadini? FALSO. Quello avveniva con la sinistra. Il nostro Governo è al lavoro per una manovra che rilanci l’economia e migliori la vita dei cittadini. pic.twitter.com/Di6X62bLZl — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 9, 2024

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per "la Repubblica"

https://www.repubblica.it/politica/2024/10/10/news/giorgetti_meloni_superbonus_rendita_catastale-423546002/amp/

Ha sbattuto qualche porta, prima di affacciarsi sui social per annunciare che non introdurrà nuove tasse. Irritata, sconsolata, delusa: ecco come descrivono Giorgia Meloni in queste ore. La premier ne fa soprattutto un problema di comunicazione.

MEME SUL VIDEO DI GIORGIA MELONI CON GIANCARLO GIORGETTI - IL GIORNALONE - LA STAMPA

«Se facciamo passare messaggi del genere - si è sfogata con il cerchio magico, che poi fa trapelare all’esterno il ragionamento - perdiamo consenso e diventiamo più deboli». La premier ritiene che Giancarlo Giorgetti abbia sbagliato una serie di uscite pubbliche, plasmando l’immagine di un “governo delle tasse” che è poi difficile cancellare. Che abbia comunicato male, prestando il fianco alle polemiche. E che abbia tradotto l’input di Palazzo Chigi – concentrare le risorse su pochi dossier, per il resto tanto rigore – in un messaggio allarmistico e impopolare che fa perdere voti.

GIANCARLO GIORGETTI IN AUDIZIONE ALLA CAMERA

Il consenso: è la stella polare che guida Meloni da due anni. Con cadenza bisettimanale, esperti di sondaggi le consegnano proiezioni sui temi più scottanti […]. Quello che la leader non può invece controllare è come il suo ministro imposti la narrazione per la prossima manovra.

A lui, prima di registrare il video su Instagram, preannuncia la decisione di esporsi per provare a contenere i danni, anche a costo di indebolirlo: «Se non parlo, questa storia non la fermiamo più».

GIANCARLO GIORGETTI INVOCA SACRIFICI PER TUTTI - BLOOMBERG

Sia chiaro: tra Meloni e Giorgetti non c’è un problema politico […] : i due lavorano a stretto contatto e la pensano spesso allo stesso modo. Lasciando fuori dal loro rapporto Matteo Salvini, rispetto al quale condividono un giudizio più agro che dolce. A volte, la premier e il ministro si dividono anche i compiti, con il titolare del Tesoro a vestire i panni del “poliziotto cattivo”.

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI

Avevano deciso di farlo pure per questa legge di bilancio, ma gli incidenti dell’ultima settimana hanno rovinato lo schema. Il primo errore […] è stata l’intervista rilasciata sette giorni fa a Bloomberg , promettendo «sacrifici» per le banche e le imprese più grandi.

L’effetto è stato il tonfo della Borsa di Milano. E Meloni ha imputato riservatamente al suo ministro l’errore: hai parlato pensando di farlo solo agli addetti ai lavori, ma il messaggio è rimbalzato a tutti gli investitori.

BORDELLA - POSTER BY MACONDO

[…] Ma c’è dell’altro. Il pasticcio sulle tasse - arrivato nelle ore già durissime della sconfitta parlamentare sulla Consulta - alimenta un sentimento di stanchezza nella leader. Parlando con il cerchio magico si ricava proprio questa indicazione, accompagnata da un ragionamento che ciclicamente ritorna: «Sono stufa di fare questa vita se poi c’è chi rovina tutto». E Meloni aggiunge con i fedelissimi – perché vuole che si sappia anche all’esterno – che potrebbe decidere di ribaltare il tavolo: «Porto a casa la manovra – è il senso – e poi posso anche decidere tra due strade: un bis con più peso per Fratelli d’Italia, oppure le elezioni».

SEMO GENTE DI PORCATA - VIGNETTA BY MANNELLI

Perché, sostiene, non ci sono i numeri per soluzioni alternative. Strategia e pressioni contro gli avversari interni, appunto. Ma anche la sensazione che qualcosa stia sfuggendo di mano. Basta osservare cosa sta accadendo nel cuore di Palazzo Chigi, dopo la forzatura su Francesco Saverio Marini. […]

giorgia meloni e giancarlo giorgetti 4 giancarlo giorgetti giorgia meloni FALSO VIDEO DI GIANCARLO GIORGETTI SUI SOCIAL LA SOLITUDINE DI GIORGETTI - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA IL CONTO DEL SUPERBONUS - MEME BY OSHO GIANCARLO GIORGETTI GIORGIA MELONI