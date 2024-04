18 apr 2024 08:45

DAI, GIORGETTI: FUORI I CABASISI! - IL G7 DEI MINISTRI FINANZIARI RIBADISCE L’IMPEGNO A SOSTENERE L’UCRAINA E FA UN PASSO IN AVANTI: SPINGE PER USARE GLI ASSET RUSSI CONGELATI IN OCCIDENTE PER FINANZIARE KIEV (PER LA RICOSTRUZIONE SERVIRANNO 486 MILIARDI DI DOLLARI IN DIECI ANNI) - E IL NOSTRO MINISTRO DELL’ECONOMIA, ORA CHE L’ITALIA HA LA PRESIDENZA DEL G7 E POTREBBE INTESTARSI LA MOSSA, FA IL CACADUBBI PARLANDO DI “COMPITO DELICATISSIMO”