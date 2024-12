GIORGIA, FIDATI DELL’ESTABLISHMENT: NON PUOI ESSERE CAMALEONTE PER SEMPRE – L’AUTOREVOLE SETTIMANALE BRITANNICO “THE ECONOMIST” (DI PROPRIETÀ DI JOHN ELKANN), AVVERTE: “LA MELONI DEVE TROVARE UN EQUILIBRIO: COME TRARRE VANTAGGIO DALLA SUA VICINANZA A TRUMP SENZA ALIENARSI GLI ATTUALI ALLEATI DELL'UE. IN PASSATO, ESSERE IN BUONI RAPPORTI SIA CON L'EUROPA CHE CON L'AMERICA ERA COMPATIBILE. PRESTO POTREBBE NON ESSERLO PIÙ” – “L'ITALIA DELLA MELONI POTREBBE DIVENTARE UNA SORTA DI AGO DELLA BILANCIA, UN GRANDE PAESE DELL'UE IN GRADO DI INFLUENZARE IL BLOCCO IN LINEA CON LA VISIONE DEL MONDO DI TRUMP. MA SOLO FINO A UN CERTO PUNTO. HA UN DEBITO ELEVATO E PROSPETTIVE ECONOMICHE TIEPIDE, E BENEFICIA DEI FONDI DELL'UE…”

Generazioni di italiani si sono riversate in America in cerca di opportunità e di fascino. Un arrivo recente a New York, anche se solo per un breve viaggio a settembre, sembrava aver trovato entrambe le cose.

Giorgia Meloni, il primo ministro italiano, si è ritrovata in uno stile unico in una cerimonia sfarzosa a margine dell'annuale conferenza delle Nazioni Unite a Manhattan. A conferirle un premio è stato nientemeno che Elon Musk, venditore di auto elettriche, razzi e influenza politica.

L'uomo più ricco del mondo ha dichiarato che la Meloni è “una persona che è ancora più bella dentro di quanto non lo sia fuori”, tra gli altri complimenti. Le lusinghe reciproche si sono susseguite: Musk è un “prezioso genio”, a quanto pare.

Le foto dei due che si guardano negli occhi hanno fatto subito parlare di sé. È toccato alla madre dell'imprenditore gettare acqua fresca sulle voci: La madre di Musk aveva accompagnato il figlio e ha potuto testimoniare che quella sera era tornato in albergo da solo.

La Meloni è tornata in Europa, mentre Musk si trova spesso a Mar-a-Lago, il covo da cui Donald Trump sta preparando il suo ritorno alla Casa Bianca. Il suo secondo mandato è causa di molta ansia in Europa, un luogo che dipende dall'America per la sua difesa (attraverso la NATO, ma anche assicurando il flusso di armi all'Ucraina) e che le vende molte auto, borse e altri gingilli.

ursula von der leyen giorgia meloni - foto lapresse

Creando imbarazzo per l'Europa, Trump dice di voler porre fine alla guerra in Ucraina “entro un giorno” (dettagli fastidiosi da confermare), considera la NATO uno stratagemma per imbrogliare l'America e promette a gran voce di ridurre le importazioni con dazi doganali.

Alla ricerca disperata di un “Trump-sussurratore” che ammorbidisca il colpo, gli europei stanno setacciando i loro ranghi alla ricerca di qualcuno che possa tenere a freno il presidente, qualora ciò fosse possibile. La signora Meloni ha forse la pretesa più credibile. Ma l'avvicinamento all'America potrebbe mettere a repentaglio le relazioni più importanti con i suoi colleghi dell'UE.

Due gruppi di europei si contendono l'affetto di Trump. Il primo è la vecchia guardia del continente - i leader di Francia, Germania e Polonia, nonché i grandi dell'Unione Europea e della NATO - che tradizionalmente hanno gestito la parte europea delle relazioni transatlantiche.

Anche se in privato detestano Trump, tutti pensano di avere una relazione speciale con lui. (Il francese Emmanuel Macron, ad esempio, è già stato in carica per parte del primo mandato di Trump e lo ha ospitato a Parigi per inaugurare la rinnovata cattedrale di Notre Dame il 7 dicembre).

Ma questo gruppo è in condizioni precarie. Macron presiede la scena politica più caotica al di fuori della penisola coreana; la Germania di Olaf Scholz sarà probabilmente estromessa a febbraio; la Polonia deve affrontare un governo diviso, almeno fino alle elezioni presidenziali di primavera. Solo le istituzioni dell'UE hanno una leadership stabile. Ma Trump vede con disprezzo questo blocco, l'apoteosi della definizione delle norme globaliste.

Il secondo gruppo di aspiranti Trump è costituito dai suoi amici ideologici. Viktor Orban, il primo ministro ungherese, ha coltivato i legami con il movimento MAGA (promette di rendere l'Europa di nuovo grande, anche se i dettagli sono da confermare) e ha sostenuto pubblicamente la candidatura del futuro presidente.

Insieme ad altri che condividono la sua tendenza autocratica, come lo slovacco Robert Fico, ha messo da parte i controlli e gli equilibri come Trump può solo aspirare a fare. Ma proprio per questo Orban sarebbe un collegamento traballante tra l'UE e l'America: per quanto possa essere influente nei circoli trumpiani, non gode della fiducia di nessuno in Europa. Se è un ponte dalla destra MAGA, è un ponte verso il nulla.

La signora Meloni, al contrario, si trova con un piede in entrambi i campi. Proviene dalla destra dura e può criticare i migranti e i tipi “svegli” con lo stesso aplomb di chiunque altro a un raduno di Trump o Orban.

Oltre ai suoi legami con Musk, per anni è stata amica di Steve Bannon, un ideologo del MAGA (anche se da allora lui l'ha denunciata come una voltagabbana pro-globalista e i suoi alleati ora la chiamano “falsa Meloni”). Al potere dal 2022, non dovrà affrontare le elezioni per altri tre anni, la Meloni è riuscita abilmente a rimanere nel mainstream dell'UE.

A differenza di altri esponenti del suo schieramento politico, ha sostenuto l'Ucraina fino in fondo. Lungi dal litigare con Bruxelles, ha fatto di tutto per apparire un partner costruttivo.

Il Presidente Trump avrà probabilmente la sua parte di lamentele con l'Italia, che fa due cose che considera riprovevoli. La prima è quella di spedire troppi mocassini eleganti (tra le altre cose) verso l'America; l'Italia è il secondo esportatore di beni dell'UE verso l'America dopo la Germania, e compra relativamente poco da lì. Il secondo è quello di risparmiare sulla difesa. L'Italia spende appena l'1,5% del PIL per le sue forze armate, ben al di sotto dell'obiettivo del 2% concordato un decennio fa dagli alleati della NATO.

La Meloni deve trovare un equilibrio: come trarre vantaggio dalla sua vicinanza a Trump senza alienarsi gli attuali alleati dell'UE. In passato, essere in buoni rapporti sia con l'Europa che con l'America era compatibile. Presto potrebbe non esserlo più.

“Il significato di essere un buon transatlantico potrebbe cambiare rapidamente”, afferma Lorenzo Castellani dell'Università Luiss di Roma. Sull'Ucraina, la Meloni potrebbe trovarsi a dover scegliere tra il “piano” di Trump e quello favorito dalle capitali europee. In passato Trump ha tentato di dividere l'UE, ad esempio sul commercio.

L'Italia potrebbe essere tentata di allinearsi al nuovo establishment di Washington se, in cambio, il parmigiano avesse dazi più basse rispetto, ad esempio, al Gouda.

L'Italia della Meloni potrebbe diventare una sorta di ago della bilancia, un grande Paese dell'UE in grado di influenzare il blocco in linea con la visione del mondo di Trump. Ma solo fino a un certo punto.

“Giorgia Meloni ha molto da perdere a litigare con Bruxelles”, osserva Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali, un think tank di Roma. L'Italia ha un debito elevato e prospettive economiche tiepide, e beneficia dei fondi dell'UE e di garanzie implicite sui suoi prestiti. La Meloni può avere un nuovo amico a Washington, ma dovrà rimanere in buoni rapporti con i suoi vecchi amici più vicini.

