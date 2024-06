26 giu 2024 15:06

LA GIORGIA FOTTUTA VALUTA IL PIANO C: L'ASTENSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO - LA DUCETTA, INFURIATA PER NON ESSERE STATA COINVOLTA NEL NEGOZIATO SUI "TOP JOBS" IN UE, POTREBBE NON VOTARE URSULA AL CONSIGLIO EUROPEO DI DOMANI. UN MODO PER PRENDERE TEMPO E RINVIARE LA DECISIONE AL PARLAMENTO EUROPEO - NEL FRATTEMPO, SPERA DI "VENDERE A PESO D'ORO" IL VOTO DEI SUOI PARLAMENTARI. MA IN OGNI CASO, IL BLUFF SARÀ SVELATO: IN ECR SONO GIÀ PRONTI A SFIDUCIARLA - I SEGNALI DI FUMO DELLA VON DER LEYEN SUI MIGRANTI...