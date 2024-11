GIORGIA MELONI È UN FASCIO DI NERVI – LA DUCETTA IN UMBRIA OSTENTA TRANQUILLITÀ MA STRILLA AL COMIZIO FINALE PER LE REGIONALI IN UMBRIA: “LA MIA PAZIENZA E RESISTENZA NON HANNO LIMITI, C’È UN SOLO LIMITE: IL CONSENSO DEI CITTADINI” (CHE PRIMA O POI, SVANISCE PER TUTTI) – “QUANDO GUARDI I TALK O I GIORNALONI, A SINISTRA SEMBRANO FORTISSIMI, POI AL MERCATO SCOPRI CHE SIAMO FORTISSIMI NOI. RISPONDEREMO ALL’ODIO CON I RISULTATI" – “A SINISTRA SI VERGOGNANO A FARSI VEDERE INSIEME” – L’ATTACCO AI SINDACATI: “NON INVOCAVANO LA RIVOLTA SOCIALE QUANDO GOVERNAVA LA SINISTRA”

A Perugia il mio intervento al comizio della coalizione di Centrodestra. Collegatevi. https://t.co/hOD0MPIDpG — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 14, 2024

MELONI, LA MIA PAZIENZA E LA MIA RESISTENZA NON HANNO LIMITI

giorgia meloni comizio finale per donatella tesei in umbria

(ANSA) - "Tanti mi dicono 'Giorgia non mollare'. Me lo ha detto anche un'amica imprenditrice, e le ho chiesto perché me lo dicesse. Mi ha risposto: 'Comincio a temere che la tua pazienza e la tua resistenza possa avere limiti'. La mia pazienza non ha limiti, la mia resistenza non ha limiti, la mia e la nostra capacità di lavoro non ha limiti".

Lo ha affermato la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria. "C'è un solo limite - ha continuato -, il consenso dei cittadini: non resteremo al governo contro il parere dei cittadini, come hanno fatto altri. Fino a quel momento, nulla può farci mollare, nulla, possono provarle tutte ma nulla può farci mollare".

MELONI, 'LA SINISTRA È FORTE NEI TALK, NOI TRA LA GENTE'

giorgia meloni comizio finale per donatella tesei in umbria

(ANSA) - "Quando guardi i talk o leggi i giornaloni, a sinistra sembrano fortissimi, poi al mercato, fra la gente, scopri che fortissimo è il centrodestra fra i cittadini. Per noi è fondamentale avere il consenso dei cittadini, quello che facciamo non è per noi stessi ma per il nostro popolo.

La maggioranza degli italiani è ancora con il nostro governo. Non è accaduto almeno per gli ultimi dieci governi che un governo in carica da oltre due anni, nonostante una situazione internazionale difficile, avesse più consenso rispetto all'inizio". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria.

giorgia meloni comizio finale per donatella tesei in umbria.

MELONI,RISPONDIAMO ALL'ODIO COI RISULTATI,ITALIA TORNA A STUPIRE

(ANSA) - "Risponderemo coi risultati al loro odio e alla loro cattiveria. L'Italia torna a stupire, malgrado una situazione internazionale difficilissima. Era l'impegno che ci eravamo presi. Una stagione di ottimismo, per tornare a dire a testa alta: io sono italiano". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria.

MELONI, CENTROSINISTRA MAI INSIEME, SI VERGOGNANO UNO DELL'ALTRO

giorgia meloni comizio finale per donatella tesei in umbria.

(ANSA) - "Dall'altra parte c'è il centrosinistra che, a due giorni dal voto, non si sono ancora visti insieme. Temo perché siccome non c'è, diciamo così, grande comunanza di valori, ma piuttosto un interesse che li costringe a stare insieme, si vergognano uno dell'altro e si vergognano a farsi vedere.

Pare che domani potrebbero presentarsi insieme per un presidio ma per un presidio. Non sia mai che proviamo a mobilitare la gente! Vedremo come andrà a finire". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria.

MELONI, OPPOSIZIONI SI ATTACCANO AI MIEI LAPSUS SUI DATI LAVORO

(ANSA) - "Stavolta i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione li ho detti bene. Li ho sbagliati quando ho parlato a Bologna e, su quello, ci stanno facendo camminare i treni. Si attaccano al lapsus, che dobbiamo fare!". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria

GIORGIA MELONI CON LA CALCOLATRICE A PORTA A PORTA MANOVRA

MELONI, COL SUPERBONUS LA SINISTRA COMPRAVA CONSENSO FACILE

(ANSA) - "La sinistra, che è stata al governo negli ultimi 10 anni, adesso ha tutte le risposte: scusate, ma perché non lo avete fatto quando eravate al governo? Non c'è riuscita perché i soldi li sprecava comprando consenso facile, pensavano che i cittadini fossero meno intelligenti di quanto siano. Abbiamo ereditato centinaia di miliardi di ero di debiti per pagare la ristrutturazione delle seconde case col superbonus". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria.