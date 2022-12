IL TEATRINO DELLA POLITICA – IL CONSIGLIERE REGIONALE LIGURE, FERRUCCIO SANSA, PUBBLICA LE FOTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA DI TOTI TRASFORMATI IN CAMERINI PER SOUBRETTE E CANTANTI, IN VISTA DELLA FESTA DI CAPODANNO DI MEDIASET, A GENOVA: “GLI UFFICI PUBBLICI HANNO CHIUSO BARACCA E BURATTINI. GLI IMPIEGATI E DIRIGENTI SONO SPARITI PER FAR POSTO A TECNICI E BALLERINE” – “AL POSTO DI DIPENDENTI PUBBLICI E ASSESSORI CI SONO I TECNICI MEDIASET DI BERLUSCONI. GIÀ, QUELLO PER CUI LAVORAVA TOTI QUANDO FACEVA IL GIORNALISTA…”