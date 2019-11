GIORGIA MELONI REPLICA A “REPORT” CHE NELLA PUNTATA "LA FABBRICA SOCIAL DELLA PAURA" HA SOLLEVATO PIU’ DI UN SOSPETTO SULL’ATTENDIBILITÀ DEI SUOI FOLLOWER TWITTER - PER LA TRASMISSIONE RAI UNA PARTE DEI FOLLOWER DELLA “DUCETTA” E' ANOMALA, CON MOLTI ACCOUNT MARIONETTA MESSI A DISPOSIZIONE DA UNA QUALCHE REGIA SOVRANISTA MONDIALE - IL FACT CHECKING DI “FRATELLI D’ITALIA” - VIDEO

Il 28 ottobre 2019 la trasmissione Report di Rai3 mandava un servizio dal titolo “La fabbrica social della paura” nel quale venivano diffusi una serie di dati relativi all’account Twitter di Giorgia Meloni. Nel corso della trasmissione si afferma che tali dati dimostrano un collegamento anomalo tra l’account di Giorgia Meloni e quelli di Trash Italiano e della cantante Francesca Michielin. Report sostiene, altresì, che l’account di Giorgia Meloni fa un ricorso massiccio di follower “anomali” che nascondono con ogni probabilità account “marionetta/Bot”, presi a pagamento o messi a disposizione da una qualche “regia sovranista mondiale”.

Si è proceduto quindi a verificare tali dati utilizzando il software “Audiense Connect”, lo stesso utilizzato dall’esperto di Report (tale Alex Orlowski). La conclusione è sorprendente e non si presta a interpretazioni di sorta: Report ha mistificato la realtà. Vediamo i dati nel dettaglio.

Giorgia Meloni e Trash Italiano

Report afferma che Giorgia Meloni e Trash italiano condividono (nel mese di maggio) praticamente gli stessi follower parlando di una “coincidenza più unica che rara”.

Certo lo sarebbe stato, se fosse stata vera l’affermazione. Ma non è così. Giorgia Meloni ha circa 830.000 follower, Trash Italiano 750.000. Meloni ha in comune con Trash Italiano 241.000 follower, ovvero il 29% dei suoi follower. Il grafico ottenuto è molto differente rispetto a quello riportato da Report, dove i due cerchi si sovrappongono come fosse un’eclissi. I due profili non condividono affatto gli stessi identici follower, come sostenuto da Report.

NB: Report cita il dato di Maggio 2019 e i dati riportati sono aggiornati a settembre 2019, ma in virtù dei dati riportati e del trend di crescita costante dell’account Meloni (riportato di seguito) non è possibile teorizzare che a Maggio ci fossero risultati diversi da quelli di settembre.

Il presunto acquisto di falsi follower a Maggio 2019

Report sostiene che a Maggio 2019 un elevato numero di account appena creati e reputati “anomali” avrebbero cominciato a seguire contestualmente gli account Meloni, Trash e Michielin.

Ciò denoterebbe che si tratterebbe di account definiti “marionetta o bot”, comprati o messi a disposizione da una qualche regia comune. Il grafico seguente, però, dimostra che non c’è stato alcun aumento anomalo di follower (e quindi di un acquisto degli stessi come sostenuto da Report), né nel mese di maggio 2019, né in altri periodi. Il profilo di Giorgia Meloni ha una crescita continua e lineare, senza anomali sbalzi.

Periodo di riferimento: 1 Gennaio 2018 – Oggi

Giorgia Meloni e Francesca Michielin Report cita in modo sensazionale il dato che il 34% di chi segue la Michielin segue anche Giorgia Meloni. Il dato è corretto, ma non è per nulla sensazionale e rientra nella assoluta normalità delle dinamiche di Twitter. Qui alcuni esempi. Meloni – Michielin 34% Meloni – PD 35,5% Meloni – Giuseppe Conte 39% Meloni – Enzo Salvi 27% Michielin – Maria Elena Boschi 30% Gli esempi potrebbero essere infiniti. Nessuna anomalia nel fatto che una giovane donna impegnata in politica condivida il 34% dei follower di una giovane cantante italiana.

La presunta triade Meloni – Trash italiano – Michielin

La triade sospetta secondo Report sarebbe composta dagli account twitter di Giorgia Meloni; Trash Italiano e Francesca Michielin. Report sostiene che esiste un qualche oscuro collegamento tra questi tre account e che ci sarebbero 180.000 followers, “condivisi tra Meloni e Michielin e in gran parte anche da Trash Italiano, quasi tutti account anomali perché con meno di 20 follower e senza foto profilo che retwittano tutti nello stesso istante”. Vediamo come stanno realmente le cose.

I tre profili hanno in comune circa 135.000 follower, pari ad appena il 16% degli account che seguono Giorgia Meloni. Gli account anomali secondo Report (perché con meno di 20 follower e privi di immagine di profilo) sono 83.000 e non i 180.000 di cui parla Report. Questi profili anomali, 180.000 o 83.000 che siano, dovrebbero ritwittare automaticamente e nello stesso istante ogni cinguettio di Giorgia Meloni, di Trash Italiano e di Francesca Michielin.

Questo dato è facilmente confutabile da chiunque: basta andare a vedere su twitter i vari profili e verificare come i post raccolgano qualche centinaio di retweet o qualche migliaio in quelli di maggiore interesse, e in ogni caso non c’è alcun collegamento tra i ritweet dei tre account. Lontanissimi dai 180.000 ritwitt automatici sparati da Report. Dire che esistano decine e decine di migliaia di bot che retwittano per far alzare lo share di Giorgia Meloni è una grossolana falsità.

I Follower “sospetti”

Secondo Report, gli account sospetti sono quelli che hanno meno di 20 follower e non hanno un’immagine di profilo. In realtà questa è una situazione diffusa per tutti i profili di personaggi famosi. Nessuno escluso. Nel caso specifico del triangolo Meloni-Trash_Italiano-Michielin, gli account “sospetti” sono circa 83.000, pari ad appena il 10% dei follower della Meloni.

Siamo andati a vedere quale fosse l’incidenza degli account che Report giudica sospetti in altri profili del panorama politico e giornalistico italiano, di seguito alcuni dati: @reportRai3 ha ben 416.951 follower sospetti su 1.287.578 – 32% @nzingaretti ha 187.986 follower sospetti su 471.451 – 40% @robertosaviano ha 587.937 follower sospetti su 1.758.028 – 34% @luigidimaio ha 170.496 follower sospetti su 577.061 – 30% @meb (Maria Elena Boschi) ha 276.343 follower sospetti su 637.189 – 38%

Il confronto Meloni – Boschi che smonta il teorema del complotto sovranista

Ma se per Report il triangolo Trash-Meloni-Michielin rappresenta una stranezza “più unica che rara” legata al complotto della pericolosa internazionale sovranista che spazia da Steve Bannon fino agli hacker russi, il triangolo Trash-Boschi-Michielin manda in cortocircuito tutte le originali teorie.

Abbiamo preso il profilo di un’altra giovane politica italiana che ha quasi gli stessi follower della Meloni, soltanto che di sinistra: Maria Elena Boschi. Vediano cosa è emerso. Maria Elena Boschi, che ha circa 637.000 follower, condivide con Trash Italiano ben 192.175 follower, pari al 30% del suo pubblico. Di più: il triangolo Trash-Boschi-Michielin condivide 121.562 follower, pari al 19% degli account che seguono la Boschi. Secondo la teoria di Report, gli account anomali sarebbero 76.424, pari al 12% dei follower della esponente di sinistra.

Tutte percentuali superiori a quelle registrate dalla Meloni. Che sia anche la Boschi coinvolta nell’oscuro complotto dell’internazionale sovranista? Questo sì che sarebbe uno scoop degno della reputazione di Report! L’esperto di Report Chi è Alex Orlowski, l’esperto al quale si è affidato Report per realizzare il servizio sulla “Fabbrica social della paura”? Non risulta essere conosciuto dalle principali società che operano su internet e sui social media. In compenso il sedicente esperto di marketing politico, sembra avere una vera e propria ossessione per i sovranisti che sfocia spesso in accuse arbitrarie e volgarità che ne denotano l’attendibilità.

Gli insulti e le minacce ai carabinieri L’esperto interpellato da Report e che sembra essere molto apprezzato dai giornalisti di sinistra non è solo un odiatore contro i sovranisti e chi fa politica a destra, cose che per qualcuno è un merito, ma un odiatore anche nei confronti dei Carabinieri, che si permette di insultare e minacciare.

CONCLUSIONI

La trasmissione Report ha mistificato la realtà per costruire la teoria di un “complotto sovranista su internet”. Report ha accusato Giorgia Meloni, il sito Trash italiano e la cantante Michielin di avere un qualche oscuro collegamento e di fare ricorso ad “account marionetta e Bot”, teoria priva di qualsiasi riscontro. Non sarebbe stato doveroso per il Servizio Pubblico verificare l’attendibilità degli esperti prima di ingaggiarli e verificare i dati prima di rivolgere accuse infondate a un esponente politico, a una giovane cantante e a chi svolge una attività privata, causando evidenti danni di immagine?

Il Fact Checking è stato fatto volutamente solo su numeri e dati, che non si prestano a interpretazioni. Ma la stessa faziosità è stata utilizzata da Report per muovere accuse di ogni genere a Giorgia Meloni e al mondo dei “sovranisti”, come il gravissimo accostamento fatto tra Giorgia Meloni ad autori di atti criminali e terroristici, l’insinuazione di opachi rapporti internazionali o ancora l’insinuazione di far parte di un grande movimento contro la Chiesa e il Papa. Compito di una trasmissione di inchiesta sul Servizio Pubblico dovrebbe essere quello di trovare notizie sensazionali, non costruirle a tavolino forzando la realtà dei fatti. Si precisa che Report non ha mai scritto a Giorgia Meloni per chiedere informazioni sui dati.

