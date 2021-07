6 lug 2021 11:25

E GIORGIA MELONI SAREBBE OMOFOBA? - FRATELLI D'ITALIA PRESENTA UNA MOZIONE PER IMPEGNARE IL GOVERNO A CHIEDERE ALL'UE DI NON STRINGERE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON GLI STATI CHE PREVEDONO NEI LORO ORDINAMENTI IL REATO DI OMOSESSUALITÀ: "SONO BEN 69 SLE NAZIONI CHE, SPESSO IN VIRTÙ DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE CORANICA, PREVEDONO PENE FINO ALL'ERGASTOLO E ALLA PENA CAPITALE. VEDREMO COME SI ESPRIMERANNO I COSIDDETTI 'PALADINI DEI DIRITTI LGBT"