GIORGIA MELONI SI FA LA CAMPAGNA ELETTORALE CON I SOLDI DELL’EUROPA – LA DUCETTA NELLE PROSSIME SETTIMANE SFRUTTERÀ LE FIRME DEGLI ACCORDI CON LE REGIONI SUI FONDI UE PER TENERE COMIZI IN TUTTA ITALIA: IERI ERA AD AOSTA PER IL PATTO SUI FONDI DI COESIONE E SVILUPPO 2021-2027. PRESTO SARÀ IN TOSCANA E ABRUZZO – L’OFFENSIVA MASSIMA ARRIVERÀ DOPO L'ANNUNCIO IN TV LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE: DOPO PORRO E VESPA, TOCCA A DEL DEBBIO (SOLO GIORNALISTI AMICI)

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

Ieri Giorgia Meloni prima di volare a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario è stata ad Aosta per firmare l’accordo per i Fondi di Coesione e Sviluppo 2021-2027. Soldi europei già stanziati che vengono ripartiti con i patti firmati tra governo e Regioni.

Fino a oggi la premier ne ha già sottoscritti sei e nelle prossime settimane andrà anche in Toscana e Abruzzo. Su questi patti ha intenzione di costruire la campagna elettorale per le elezioni europee. A cui aggiungerà presto qualche comizio […] nelle Regioni in cui si vota e in alcune grandi città e diverse ospitate televisive per far sentire la propria presenza.

Negli ultimi giorni la leader di Fratelli d’Italia ha studiato con i suoi collaboratori più stretti la campagna elettorale per le elezioni europee. Si dovrebbe candidare in prima persona escludendo la sorella Arianna e i ministri e l’obiettivo è chiaro: […[ non vuole dare l’idea di togliere tempo al suo incarico istituzionale per candidarsi alle europee. Per questo cercherà di unire impegni istituzionali ai pochi comizi elettorali.

I patti nelle regioni sui Fondi di Coesione e Sviluppo sono uno dei modi per uscire da Palazzo Chigi, anche perché Meloni in queste occasioni aggiunge sempre altri eventi che coinvolgono cittadini ed elettori […]. Nei mesi scorsi la premier è stata in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Marche e nelle prossime settimane aggiungerà Toscana e Abruzzo (dove si vota il 10 marzo) e le altre Regioni, soprattutto quelle del Sud. […] Meloni sommerà la partecipazione a eventi sul territorio in cui possa stare a contatto con imprese ed elettori, come la Fashion Week di Milano a fine febbraio.

Inoltre, la presidente del Consiglio non rinuncerà del tutto a fare comizi ma li concentrerà solo nelle Regioni in cui si vota […] mentre li farà per le europee solo a maggio: dovrebbe scegliere una città per circoscrizione e provare a trainare la lista di Fratelli d’Italia con comizi di partito solo nella fase finale della campagna elettorale, dicono due esponenti di FdI a conoscenza della questione.

[…] Meloni nelle prossime settimane aumenterà la sua presenza in televisione, dove dovrebbe annunciare anche la sua candidatura […]. È già stata a Quarta Repubblica da Nicola Porro, tornerà da Bruno Vespa su Rai1 e vuole concedere interviste anche ad altri conduttori con cui ha più feeling come Paolo Del Debbio su Rete 4.

