GIORGIA MELONI È USCITA DAL GRUPPO – LA DUCETTA, ARRABBIATISSIMA PER LE FUGHE DI NOTIZIE DALL’ESECUTIVO NAZIONALE DI FRATELLI D’ITALIA, HA LASCIATO LA CHAT WHATSAPP DI CUI FANNO PARTE I PARLAMENTARI – GIORGIA HA ACCOMPAGNATO LA DECISIONE CON UN MESSAGGIO DI FUOCO CONTRO LE “GOLE PROFONDE”: "NON VI RENDETE CONTO DI QUANTO SIA DANNOSO E INAUDITO QUEL CHE AVETE FATTO USCIRE"

Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

GIORGIA MELONI - MARIO DRAGHI - VIGNETTA BY ALTAN

"Giorgia Meloni ha abbandonato il gruppo". Tanta è stata la rabbia della leader, l'altro giorno, per la fuga di notizie dall'esecutivo di Fratelli d'Italia che ha deciso di lasciare il gruppo WhatsApp di cui fanno parte i parlamentari. Una mossa accompagnata da un messaggio di fuoco contro le presunte gole profonde che hanno spifferato il contenuto della riunione ai giornalisti. "Non vi rendete conto di quanto sia dannoso e inaudito quel che avete fatto uscire".

Come si sa, mercoledì durante la riunione dei vertici del partito è trapelata la frase della premier in pectore sul "fallimento" della trattativa di Mario Draghi a Bruxelles in vista del vertice del 20 e il 21 ottobre. Parole che hanno fatto scoppiare un caso con Palazzo Chigi, non smentite però dalla diretta interessata.

GIORGIA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Nella chat degli eletti di FdI in questa legislatura, Meloni interveniva con frequenza per dettare anche la linea politico-comunicativa sui temi su cui battere. L'abbandono del gruppo è stato accolto con molto stupore da diversi parlamentari, come "un comprensibile scatto di nervi in un momento non facile".

"Formalmente però il gruppo WhatsApp è destinato a morire e chi non è stato rieletto ne era già uscito", provano a gettare acqua sul fuoco i pompieri meloniani. Lunedì ci sarà la riunione dei nuovi eletti e dunque se ne creerà un altro nuovo e con molti più componenti. Ne farà parte anche la capa?

LA DRAGHETTA - BY EMAN RUS GIORGIA MELONI COME ILARY BLASI MEME