GIORGIA TRA L’INCUDINE E IL FRATELLO (D’ITALIA) – LA MELONI CERCA UN DIFFICILE EQUILIBRIO TRA GLI IMPEGNI DA PREMIER IN GIRO PER IL MONDO E LA GESTIONE DELLE BEGHE INTERNE AL SUO PARTITO. LE TRUPPE RAMPELLATE PROMETTONO BATTAGLIA NEL LAZIO, DOPO IL COMMISSARIAMENTO IMPOSTO DALLA DUCETTA. E INTANTO, A MILANO, SANTANCHÈ E LA RUSSA SPADRONEGGIANO…

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

GIORGIA MELONI E FABIO RAMPELLI

Andrà in Libia, ma anche il suo partito ormai è animato da tribù. Poi a Kyiv […]. In mezzo: Varsavia, le visite di Michel e Orbán. E ancora: Stoccolma e Berlino […]. Al termine di questa agenda (a proposito: che fine hanno fatto gli “Appunti di Giorgia”?) l’Air force Meloni atterrerà la mattina del 5 febbraio all’auditorium della Conciliazione.

Sarà l’unico evento della premier da capo di partito a sostegno di Francesco Rocca, candidato governatore nel Lazio, terra di fratelli coltelli. Con lei ci sarà Matteo Salvini ed è previsto un video saluto di Silvio Berlusconi. E’ chiaro però come questo appuntamento sarà interessante solo per capire eventuali nuovi sviluppi della questione romana che scuote il partito di Meloni, nato proprio sui colli fatali.

GIOVANNI DONZELLI GIORGIA MELONI

E per opera per giunta di Fabio Rampelli, il padre nobile ora disconosciuto, sempre più ridimensionato (per essere buoni) insieme alle sue fastidiose e agguerrite truppe. A partire da Massimo Milani, “il federale” commissariato d’imperio da Meloni (con Giovanni Donzelli) il giorno in cui si trovava ad Algeri per stringere importanti accordi economici sull’energia.

MASSIMO MILANI

[…] “In questa fase serve disciplina, perché Giorgia ha altro a cui pensare: deve governare il paese”, racconta al Foglio il triangolo di potere che alberga tra ministeri e Via della Scrofa dove si gestisce la supplenza. Da qui rispondono Arianna, “la sorella madre”, e il marito Francesco Lollobrigida. […]

ignazio la russa e daniela santanche a cortina foto chi

Il fatto è che la storia non finisce qui. Milani, il deputato rampelliano commissariato, ha scritto una lettera molto puntuale a Meloni per contestarne le scelte. [...] Il vicepresidente della Camera, con gavetta lunga quarant’anni, è pronto a non darsi per vinto. […]

Adesso la sfida […] si sposta sulle preferenze per le regionali nel Lazio e poi in caso di vittoria di Rocca ci sarà da ridere al momento di formare la giunta. Se Roma è un caos, c’è il rischio che altri feudi inizino a dare sempre più problemi. Come raccontano le cronache milanesi dove i protagonisti ingombranti si chiamano Daniela Santanchè e soprattutto Ignazio La Russa. Meloni vorrebbe dire a tutti “state boni se potete”. Peccato che intanto la stia aspettando Zelensky.

giorgia e arianna meloni francesco lollobrigida e arianna meloni daniela santanche giorgia meloni daniela santanche ignazio la russa e laura de cicco foto chi daniela santanche giorgia meloni enrico mentana giorgia meloni ascolta daniela santanche giorgia meloni santanche cocomeri

GIORGIA MELONI FABIO RAMPELLI fabio rampelli giorgia meloni ignazio la russa fabio rampelli rampelli meloni la russa